Leo Theater Schwelm: Die Landeier sind wieder da

Schwelm. Die Landeier aus Poppenbüll sind wieder da. Im Leo Theater Schwelm gibt es jetzt Teil zwei des Dauerbrenners.

Jan, Jens und Richard, die drei Bauern aus dem idyllischen Poppenbüll, sind im Leo-Theater im Ibach-Haus bestens bekannt. In mehr als 30 Vorstellungen (meist ausverkauft) begeisterte das Trio die Besucher. Und nun heißt es ab Samstag, 23. Oktober, 20 Uhr, „Landeier II – Jetzt geht’s zum Scheunenfest“.

Man darf gespannt sein, was alles passiert, wenn Jan, Jens und Richard ihre Gummistiefel gegen Stöckelschuhe tauschen und die Scheune zum schillernden Catwalk wird. Die Premiere am 23. Oktober ist bereits ausverkauft, ebenso beide Vorstellungen am Sonntag, 24. Oktober (11 und 15 Uhr). Für die anderen Vorstellungen im Oktober gibt es aber noch Tickets.

„Endlich der lang ersehnte zweite Teil unseres Dauerbrenners Landeier 1“, freut sich das Regie-Duo Marc Neumeister und Robin Schmale. „Es ist eine großartige Geschichte, es sind die gleichen Charaktere wieder auf der Bühne zu sehen, aber eine neue Geschichte mit den beliebten Figuren.“ Gerade durch die Jungs in Frauenkleidern seien die bisherigen Proben äußerst lustig verlaufen. „Und die eine oder andere Blase haben wir uns auch in den Stöckelschuhen eingefangen“, blickt Marc Neumeister auf schmerzvolle Erfahrungen zurück.

Fanpost von heiratswilligen Frauen

Kurzer Rückblick: Jan, Jens und Richard tun im ersten Teil alles dafür, um endlich die holde Weiblichkeit ins beschauliche Poppenbüll zu locken. Doch die Ü-30-Party, eine bulgarische Partnervermittlung und andere Dinge, die sie verzweifelt angehen, bringen keinen Erfolg. Postbotin Gertrud und Pensionsgast Lavinia haben dann die zündende Idee: Ein Video, in dem die Landwirte, die sonst Schafe und Schweine hüten, kochen und strippen sollen. Nach der Veröffentlichung des Videos setzt dann der riesige Hype um die Landwirte ein. Während sich Richard in Lavina verliebt, erhalten Jan und Jens Säckeweise Fanpost von heiratswilligen Frauen. Am Ende der ersten Folge schweben die fünf auf Wolke Sieben.

Weitere Termine Auf das Premierenwochenende folgen in der kommenden Woche weitere Vorstellungen. Sie sind terminiert für den 26., 27., 29. und 30. Oktober,

jeweils um 20 Uhr.

Doch nun gibt es unvermittelt Geldsorgen aufgrund des Besucherschwunds in der Dorfkneipe, die die beiden von Hein übernommen haben. Der kommt unerwartet mit seiner Gertrud aus Amerika zurück. Jan und Jens immer noch unbeweibt. Die Situation scheint ausweglos. Letzte Chance ist die Teilnahme am Preistanzen der Landfrauen auf dem bevorstehenden Scheunenfest.

Doch wie bewegt sich ein Schweinebauer eigentlich als Frau? Wie fühlt sich ein Schafzüchter auf Pumps und in Minirock? Kann „Mann“ als Frau zu deutschen Schlagern tanzend überzeugen? Wird die nicht ganz so weibliche Tanztruppe die Jury überzeugen? Kann der Bluff gelingen, oder endet alles in einem heillosen Durcheinander? Die Antworten ab dem 23. Oktober im Leo-Theater.

