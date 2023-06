Leser-Kritik: „Was macht Bademeister im geschlossenen Bad?“

Das Freibad kann nicht aufmachen, das Hallenbad ist immer wieder geschlossen. Für den Leser liegt die Lösung nahe, er zweifelt aber an der Stadt.

Schwelms Freibad bleibt geschlossen. Wie man liest, fehlt leider im Schwelmer Freibad erforderliches Rettungspersonal. Wie man ständig liest, gibt es ein marodes Schwelmer Hallenbad, welches gefühlt die halbe Zeit geschlossen ist. Wie man weiter liest, können leider sehr viele Kinder überhaupt nicht schwimmen.

Wie man erlebt, ist überwiegend sehr schönes warmes Wetter. Da könnte einem doch hinsichtlich des Personaleinsatzes die eine oder andere Idee kommen bei der Frage, wer bei geschlossenem Hallenbad noch zu retten ist. Aber das ist eine vermutlich gedanklich viel zu flexibel erwogene Idee, die einer Verwaltung unwürdig ist, rechtlich genau geprüft werden muss und schließlich die Zustimmung des Europaparlamentes braucht? Was macht ein Bademeister im geschlossenen Bad den ganzen Tag so? Ich weiß ja, ich habe leider von allen so praktischen Dingen keine Ahnung.



Hans-Peter Terboven, Schwelm

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm