Leser über Sparkasse Schwelm: Filmreif als politische Satire

Die Besetzung des Sparkassenvorstandes ist das Gesprächsthema in Schwelm. Für einen Leser stellen sich einige brisante Fragen.

Neuer Sparkassenvorstand. Mir fehlen gebrauchsfähige Worte, die beschreiben könnten, was ich empfand, als über die Vorgänge las, die Oliver Flüshöh betreffen. Denn diese Episode ist filmreif, entweder als Reality oder besser noch als politische Satire!

Mit den Schwelmer Bürgern kann man nur Mitleid haben. Ganz sprachlos aber macht mich die Erkenntnis, dass von Seiten unseres Ministerpräsidenten, auch als Vorsitzender der CDU NRW fungierend, wir Bürger von keiner Reaktion erfahren! Offensichtlich hat er nicht reagiert. Oder?

Dass er über den Vorgang informiert wurde, davon können wir doch wohl ausgehen. Zumal Hendrik Wüst doch mit dem zukünftigen Amt eines Bundeskanzlers liebäugelt!

Außerdem befremdet mich die Reaktion der BaFin. Sie erkennt jetzt schon, dass Herrn Flüshöh die zweijährige Ausbildung zum Vorstandsvorsitzenden der Schwelmer Sparkassen nicht reichen wird? Also will die BaFin ihm noch ein Jahr extra zubilligen! Verstehe wer das will, ich verstehe diese ganze „Story“ nicht !

Hanne Potthoff, Gevelsberg

