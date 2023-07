Leser zum Gemeindehaus Linderhausen: Falscher Eindruck

Die Arbeit des Fördervereins, der für den Erhalt des Gemeindehauses in Schwelm kämpft, ist wichtig, aber nicht korrekt dargestellt, so ein Leser.

Zum Gemeindehaus Linderhausen in Schwelm. Zunächst einmal Dank an den Vereinsvorstand und die Zeitung für die Veröffentlichung. Öffentlichkeitsarbeit ist sinnvoll, um Interesse zu wecken und zu erhalten. Ebenfalls Dank an dieser Stelle an den Vorstand für seine Tätigkeit, die mit Sicherheit nicht immer einfach ist. Der Artikel erweckt allerdings, sicherlich ungewollt, an einigen Stellen Eindrücke, die nicht unkommentiert bleiben sollten.

Die Rettung erfolgte nicht erst jetzt durch das neue Team, sondern bereits im November 2004 durch die Gründung des Vereins und seiner Verpflichtung gegenüber der Kirchengemeinde, 50 Prozent der Kosten für den Erhalt zu übernehmen. Damit wurde die Schließung des Gemeindehauses verhindert. Die volle Übernahme der Kosten durch den Verein erfolgte dann bereits 2010 und nicht erst kürzlich, wie die Formulierung „Seit einiger Zeit sind wir aber für alle Kosten verantwortlich“ suggeriert.

Schon in den letzten ordentlichen Mitgliederversammlungen vor der Pandemie hat der alte Vorstand angekündigt, nicht mehr zu kandidieren. Der Artikel kann den Eindruck erwecken, als sei der „Rückzug“ völlig überraschend gewesen. Dass das neue Team alles neben einem Vollzeitjob ehrenamtlich macht, ist sehr anzuerkennen. Dies trifft aber auch für die alten Vorstände und die ehemalige handwerklich tätige Gruppe zu. In den ersten zehn Jahren waren alle voll berufstätig, ein Teil auch noch wesentlich länger. Sie waren nicht, wie die Darstellung vermitteln könnte, von Anfang an Rentner. Ein neues Team hat richtigerweise neue Ideen und Sichtweisen.

Insofern Glückwunsch zur Mitgliedergewinnung. Allerdings werden nicht erst jetzt Einnahmen generiert. Die Einnahmen sind auch vorher generiert worden, aber während der Pandemie und der damit verbundenen Versammlungsbeschränkungen nicht mehr möglich gewesen. Vor der Pandemie fanden regelmäßig Familien- und andere Feiern statt, auch anlässlich von Hochzeiten und Taufen. Anlässlich, weil für die Zeremonie nicht isoliert vermietet werden konnte und kann. Bei den Zeremonien selbst handelt es sich um kirchliche Vorgänge. Und die Kirchengemeinde kann nicht ihre eigenen Räume mieten.

Ich wünsche dem Vorstand weiterhin viel Erfolg bei seiner wichtigen Arbeit.

Dr. Hans-Jürgen Schirmer,

Sprockhövel

