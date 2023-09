Leserbrief: Hoffentlich unternehmen Politik und Polizei was

Die Sicherheitsdiskussion um die Ennepetaler Innenstadt beschäftigt die Menschen sehr.

Unsicherheitsgefühl in Milspe. In kleinen Städten wie Ennepetal/Gevelsberg sollten die Menschen keine Angst haben müssen oder sich unwohl fühlen. So etwas erwartet man doch eher in Berlin, Dortmund oder Hagen. Auch bei uns haben wir diese Bereiche, wie Bahnhof und Hagener Straße.

Es heißt nicht umsonst: „Wehret den Anfängen“. Leider wurde viel zu lange nichts unternommen. Dass die Polizei die Situation als unauffällig ansieht, kann ich nicht nachvollziehen. Clans bekriegen sich auf offener Straße, Anwohner, Passanten und Händler werden terrorisiert. Immer mehr Menschen werden die Bereiche in Zukunft meiden, dann überlässt man dadurch das Feld dem Gesindel. Hoffentlich unternehmen Politik und Polizei bald etwas, bevor es zu spät ist und diese Viertel endgültig vor die Hunde gehen.Heike Masurkewitz, Gevelsberg

