Das Kesselhaus in Schwelm: Was psssiert mit dem historischen Gebäude – vor allem auch unter dem Gesichtspunkt, dass nun bereits gegenüber Außengastronomie einzieht?

Meinung Leserbrief: Verkehrsführung in Schwelm neu bedenken

Die Zukunft des Kesselhauses sorgt seit Monaten für Aufruhr in Schwelm. Auch unsere Leser haben eine klare Meinung zu diesem Thema.

Kesselhaus und Parkmöglichkeiten in Schwelm. Diese Zeitung schrieb am 25. Oktober: „Seit einigen Monaten liegt ein Gutachten vor, das zu dem eindeutigen Schluss kommt, dass der komplette Abriss des letzten Überbleibsels der Schwelmer Brauerei keine probate Lösung ist“. Lösung wofür?

Das Kesselhaus ist dreiteilig: im Westen das Eckhaus (Laterne) mit sechs Meter hohem Innenturm mit sehr dicken Wänden ohne Zwischendecken, in der Mitte der frühere Durchgang zum Hof, jetzt mit kleinen Flächen für zwei Braupfannen und mit engen, steilen Treppen, und im Osten (bis zum Patrizierhaus) drei Räume ohne Keller.

Anfang Juli 2018 hat der Rat die Sanierung des Gebäudes mit 600 Quadratmetern Gastronomie im Erdgeschoss und mit Außengastronomie, sonst Wohnungen und Gewerbe, einem Projektsteuerer übertragen, und Ende Juli einer Handelsimmobilien-Firma die Vermietung der Gastronomie und von 2500 Quadratmetern für Einzelhandel im Rathaus. Später ermittelte ein Gutachter starke bauliche Mängel im Kesselhaus. Man kann sie beheben.

Aber wofür? Wenn Borggräfe eine Bäckerei im neuen Rathaus eröffnet, sollen sie davor eine Außengastronomie betreiben können. In den letzten Jahren ließen Rat und Verwaltung externe Gutachter nach Parkplätzen in Schwelm für Rat- und Kulturhaus suchen. Natürlich fanden sie keine außer den bekannten für andere Nutzungen.

Ein Abriss des Kesselhauses mit Gestaltung des entstehenden Platzes wäre eine gute Lösung, diesen Mangel zu mindern, zumal weitere Mieter im Rathaus den Bedarf an Parkplätzen verstärken. Mit Anlegen des Parkplatzes könnte man die Diagonal-Sperre am Märkischen Platz aufheben und die Verkehrsführung in der Innenstadt neu bedenken.

Robert Seckelmann, Schwelm

