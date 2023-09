Ein Mann raucht einen Joint, das wird wohl auch im Ennepe-Ruhr-Kreis an zahlreichen Stellen öffentlich legal werden.

Meinung Leserbrief zum Kiffen in EN: Unkontrollierbarer Wahnsinn

Leserbrief zu geplanten Legalisierung von Cannabis und den öffentlichen Plätzen im EN-Kreis, an denen gekifft werden dürfte.

Cannabis-Legalisierung. Die Gewerkschaft der Polizei NRW hatte bereits kritisiert, dass das Gesetz unkontrollierbar sei und die Polizei an ihre Grenzen bringen werde… Was für ein unkontrollierbarer Wahnsinn!

+++ Oktoberfest in Gevelsberg – hier gibt es die schönsten Bilder +++

Cannabis im medizinischen Bereich ist vollkommen ok, ebenso die kontinuierliche, systematische Aufklärung in den Schulen über die negativen, langfristig süchtig machenden Folgen regelmäßigen Konsums von Cannabis wären da vonnöten. Für viele Menschen ist es sicherlich sehr schwer, den täglichen Wahnsinn vielfacher ungelöster Krisen zu ertragen und versuchen, diese mental zu bewältigen. Dabei helfen gegenseitige Unterstützung im gemeinsamen Alltag, sportliche Aktivitäten in Vereinen oder im Privaten, den Kopf frei zu bekommen für positives Denken und Handeln.Klaus Heuer, Schwelm

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm