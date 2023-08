Leserin zu Zoff mit Kreis: Politik lässt Anwohnerin im Stich

Ärger mit dem EN-Kreis an dessen Baustelle: Eine Anwohnerin fühlt sich massiv unter Druck gesetzt. Eine Leserin hat dazu eine klare Meinung.

Ärger mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis an Baustelle für neues Gefahrenabwehrzentrum. Ich verstehe nicht, dass die Behörde des Ennepe-Ruhr-Kreises darauf besteht, dass eine über Jahre gepflegte, stattliche Hecke abgeholzt werden muss. Wozu ja schon die Besitzerin, entgegenkommend, gezwungen war, es teilweise geschehen zu lassen.







Es dreht sich um eine Hecke, in der das Leben vieler Tiere (Vögel, Nagetiere, Würmer, Insekten...) pulsiert. Eine Hecke, die CO 2 in großem Maße wiederum in reinen Sauerstoff verwandelt. Eine Hecke, die doch den Feuerwehrmännern und den Feuerwehrfrauen vor und nach ihren Einsätzen ein Gefühl für Natur vermitteln könnte. Ich verstehe nicht, dass bei der Planung dieses Gefahrenabwehrzentrums keiner der Planer und Planerinnen diese wertvolle Hecke nicht als wertvoll erkannt hat. Es wundert mich tatsächlich.





Dass der Prozess um das Projekt Radweg wegen der Fledermäuse für einen Stopp sorgte (gemeint ist der Tunnel in Gevelsberg-Silschede, Anm.d.Red), konnten wir Bürger in der Presse verfolgen. Da setzten sich noch mit viel Energie die Grünen ein, den Fledermäusen das Zuhause zu erhalten. Aber wo ist jetzt die Stimme der Grünen? Da lassen die Politiker Susanne Bäcker einen einsamen, langjährigen Kampf um Erhaltung ihrer Hecke führen. Das nachträgliche Setzen der Grenzsteine empfinde ich als Verhöhnung.

Hannelore Potthoff, Gevelsberg

