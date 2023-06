Lesermeinung: „Bin vom Bürgerbüro Schwelm enttäuscht“

Schwelm. Auf unsere Berichterstattung zu Problemen im Bürgerbüro in Schwelm hat es Reaktionen aus der Leserschaft gegeben.

„Wochenlanges Warten auf Termin im Bürgerbüro Schwelm“. Sehr geehrter Herr Kölsch, mit Freude habe ich Ihren Artikel gelesen. Positive Erfahrungen habe ich mit dem Bürgerbüro auch nicht gemacht. Als ich im letzten Jahr einen neuen Personalausweis beantragen musste, hat der Scanner die Fotos nicht angenommen – sie seien nicht biometrisch. Ich hatte diese bei einem örtlichen Fotografen machen lassen und musste noch einmal welche machen lassen. Das waren dann 50 Euro plus Gebühren für den Ausweis.



Mein Abholtermin war vier Wochen später. Auch ich stand mit mehreren anderen Personen um 8 Uhr vor der Tür. Unter anderem auch Senioren mit Stock beziehungsweise Rollator. Just in diesem Moment wurde ein Plakat in die Tür gehängt: An diesem Tag, einem Montag, sei das Bürgerbüro wegen Personalmangels geschlossen. Bei einem Anruf meinerseits, wie wir alle denn nun vorgehen sollen, wurde mir mitgeteilt, das wir alle einen neuen Termin benötigen, die aber frühestens in vier Wochen sein werde. Zum Glück benötigte ich den Personalausweis nicht für eine Reise, das wäre dann problematisch geworden.

Da mein Anwohnerparkausweis Ende Juli abläuft habe ich mich frühzeitig um einen Termin zur Verlängerung bemühen wollen. Um nicht wieder unnötig Zeit zu verlieren, habe ich die Webseite des Bürgerbüros zwecks Öffnungszeiten und Terminvergabe nutzen wollen. Laut dieser gibt es Montags eine lange Öffnungszeit bis 18 Uhr. Da ich berufstätig bin und von 7 bis 17 Uhr außer Haus bin, kam mir dieser Tag geeignet vor. Ich versuchte dann, einen Montag mit der letzten möglichen Zeitangabe anzuklicken. Dies gelang mir erstmal nicht – bei 16.45 Uhr war Ende. Ich rief dann am Folgetag im Bürgerbüro an und schilderte mein Problem.

Der Herr, der meinen Anruf entgegennahm, sagte, er wolle mich weiterverbinden, aber es würde sowieso niemand den Hörer abnehmen. Zehn Minuten später hatte ich das auch verstanden. Ich schrieb dann eine Mail mit der Bitte, mir eine Lösung anzubieten. Diese lautete, dass ich jemanden bevollmächtigen solle, der meine Angelegenheit erledigt. Nett, aber ich mache diese Dinge gerne selbst. Ein erneuter Versuch über die Online Terminvergabe funktionierte dahingehend, dass ich einen Termin für den 19. Juni um 17.10 Uhr bekommen habe. Leider bekam ich ein paar Tage später eine Mail von der zuständigen Sachbearbeiterin, dass ich sie bitte zurückrufen solle. Sie habe andere Arbeitszeiten als das Bürgerbüro.

Ich habe sie kontaktiert, und mir wurde mitgeteilt, dass sie um 17 Uhr Dienstschluss habe und alle Türen im Haus dann geschlossen seien. Nun, dann bleibe ich wohl ohne Anwohnerparkausweis. Weder die Webseite noch die Social-Media-Seiten sind auf dem neuesten Stand, so dass man unweigerlich auf Schwierigkeiten stößt. Auch möchte ich nicht eine Wartenummer ziehen müssen, um eine Stunde darauf zu warten, eine Rolle gelbe Säcke zu bekommen – so denn welche vorrätig sind. Da das Rathaus in Gevelsberg jeden Samstag geöffnet ist, bewege ich mich dorthin und bekomme die gelben Säcke dort am Eingang ausgehändigt. Ich bin sowohl vom Bürgerbüro als auch vom Bürgermeister enttäuscht, da beide nicht in der Lage sind, sich bürgernah zu präsentieren. Eher eine Lachnummer mit viel Potenzial, zum Ärgernis zu werden. In diesem Sinne nochmals vielen Dank für den Artikel.

Monika Pelzing, Schwelm

