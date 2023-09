Lesermeinung zu Silscheder Tunnel: Artenschutz hat Vorrang

Gevelsberg. Soll ein Radweg durch den Silscheder Tunnel in Gevelsberg führen oder nicht? Die Leser haben verschiedene Ansichten dazu.

Ich kann die Meinung von Herr Klaus Langwieler aus dem letzten Leserbrief nicht teilen. Sie schreiben so schön, was sich nach der Stilllegung dort alles an Fauna und Flora entwickelt hat. Daraus ergibt sich für mich erst recht nicht, dass der Tunnel für Radfahrer freigegeben werden soll.



Warum auch? Damit die die Schönheit der Natur sehen? Oder vielmehr, was noch davon übriggeblieben sein wird, wenn mit Probebohrungen an dem Tunnel schon mal ein Teil der seltenen und streng geschützten Arten weg sind? Oder besichtigen die Radfahrer dann die mit dem eigenen Rad totgefahrenen Amphibien?

Die totgefahrenen Amphibien erlebe ich ja schon an der Bahntrasse ohne in der Nähe des Tunnels zu sein. Es gibt kein friedliches Nebeneinander von Menschen und Tier. Das kann man sich abschminken. Der Mensch will sein Freizeiterlebnis auf Biegen und Brechen haben. Man sieht es doch schon an den Mountainbikern und -bikerinnen, die quer durch einen Wald brausen, Schanzen bauen und den Boden zerwühlen.

Hat Herr Voigt eigentlich mal eine Zählung der Fledermausarten in seinem Tunnel vor dem Einbau des zweiten Tunnels gemacht und im Vergleich dazu nach dem Einbau? Würde mich sehr interessieren, was da rausgekommen wäre. Das BArtSchV besagt, dass jegliche Art der Störung von Fledermausarten verboten ist. Was ist daran nicht zu verstehen? Dass das schon der Stopp für die weiterführenden Gedanken eines Ausbaues des Tunnels ist, ergibt sich doch von selbst. Punktum.

Anja Tschackert, Niedersprockhövel

