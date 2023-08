Lesermeinung zur Sparkasse: „Ausgesprochenes Naturtalent“

Schwelm. Die Besetzung des Vorstandspostens bei der Sparkasse Schwelm/Sprockhövel wird in der Leserschaft weiterhin heiß diskutiert.

Leserbrief zur Berichterstattung über Geschehen bei der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel. Sehr geehrter Herr Schneider, darf ich in aller Höflichkeit mal nachfragen, von wem Sie all Ihre dargestellten Schilderungen her haben?? Wenn ein sehr guter Rechtsanwalt und gleichzeitig ein hervorragender Fraktionsvorsitzender eine Anstellung bei der Sparkasse zugesprochen bekommt, dann muss und ist er einfach ein ausgesprochenes Naturtalent mit einer hochgradigen Begabung!

Anders ist es nicht vorstellbar, dass man sogar ohne jemals mit im Bewerberkreis gewesen zu sein, sofort nur derjenige ist, der voll und ganz für die ausgeschriebene Position einzig und ganz alleine die absolute Eignung besitzt! Da gehen Sie bestimmt, Herr Schneider, doch mit mir voll d’accord, oder? Herr Schneider, auch dass man mal eben ein Jahreseinkommen von nur 360.000 Euro erhält, damit sind Sie sicherlich bestimmt auch voll einverstanden. Was ist diese Summe schon, wenn man weiß, dass der Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises von solch einem Einkommen nur träumen kann.

Ach, und übrigens, woher kommt eigentlich dieser Betrag von 360.000 Euro? Zahlt das Land oder die Kommune, sprich: die Stadt Schwelm (als Eignerin der Sparkasse) diese Summe aus der Portokasse? Herr Schneider, wenn dies alles so in Ordnung ist, dann ist es doch bestimmt auch nicht so abwegig, dass ein Metzgermeister mit Meisterbrief umgeschult wird zum Chirurgen. Er hätte ja auch zwei bis drei Jahre Zeit zur Eingewöhnung und Eignung, so wie sie der obige benannte Aspirant auch von der Sparkasse eingeräumt bekommt. Und zuletzt: „nur Krankenschwester“, es tut mir sehr leid, hab ich auch nirgendwo so niedergeschrieben gelesen.

Hans-Lutz Frädtke, Schwelm

