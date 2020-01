Liberale in Schwelm sehen sich als letzte laute Opposition

Das neue Jahr wird für die Lokalpolitik von der Spannung her kaum zu überbieten sein. Das wurde auf dem Dreikönigstreffen 2020 der FDP Schwelm mit ungefähr 25 Gästen in der Gaststätte Westfalenhof am Neumarkt deutlich. Ortsvorsitzender Philipp Beckmann stimmte alle Mitglieder und Freunde der Liberalen auf den bevorstehenden Kommunalwahlkampf ein.

Kommunalwahl im Blick

Mit der Kommunalwahl im September werden in Nordrhein-Westfalen nicht nur die Räte in den Stadtparlamenten gewählt, sondern auch die Positionen von Landrat und Bürgermeister neu besetzt. Die Allianz von Bündnis 90/Die Grünen und CDU in der Kreisstadt hat mit Heinz-Jürgen Lenz bereits Freitag vergangener Woche den ersten Kandidaten für den Chefsessel im Rathaus präsentiert. Die SPD hat sich für die Personaldebatte noch nicht aus ihrer Deckung gewagt.

Und die FDP wird voraussichtlich Ende Februar bis Anfang März ihren Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters in Schwelm präsentieren. Zurzeit führen die Liberalen Gespräche mit anderen im Rat der Stadt vertretenen Parteien/Wählergemeinschaft mit dem Ziel, einen gemeinsamen Kandidaten ins Rennen zu schicken.

Zunächst resümierte Beckmann die vergangene Ratsperiode. Das Fazit der FDP Schwelm fällt negativ aus. Hierbei hob Philipp Beckmann noch einmal hervor, wie bedauerlich und überflüssig für ihn das Ausscheren der CDU und Grünen in Schwelm aus der damaligen sogenannten Bürgermeisterinnen-Allianz war und dass dies für Schwelm einen zentralen Einschnitt dargestellt habe. „Die CDU und Grünen in Schwelm haben nach der Wahl von Frau Grollmann schnell bewiesen, dass ihr Handeln nicht dem Wohle der Stadt, sondern dem der Parteien diene“, formuliert Beckmann in seinen Ausführungen.

Zur Erinnerung: Gabriele Grollmann-Mock wurde damals von einer Allianz auch SWG/BfS, Grüne, CDU und FDP als gemeinsame Kandidatin für das Amt der Bürgermeisterin auf das Schild gehoben. Die Liberalen waren damals die ersten, die nach dem Votum für einen Neubau des Rathauses auf dem Brauerei-Gelände auf Distanz zu dem Bündnis gingen. Für die Liberalen hatte immer die Sanierung und der Umbau der ehemaligen Gustav-Heinemann-Schule an der Holthausstraße zum neuen Rathaus Priorität.

Die FDP in Schwelm sei davon überzeugt, dass insbesondere bei Fragen von zentraler Bedeutung nur schwer zu korrigierende Fehler in ökologisch, wie auch ökonomischer Hinsicht begangen wurden und immer noch werden, so Beckmann. Die aktuelle Phalanx aus CDU, SPD und Grünen in Schwelm stehe nicht nur für das Ende der politischen Streitkultur, sondern für eine Politik der Mitte des vergangenen Jahrhunderts, in der auch schon Entscheidungen ohne Rücksicht auf zukünftige Entwicklungen getroffen wurden. Exemplarische stehe hierfür die angedachte „Entwicklung“ der Innenstadt, welche vollständig zu Lasten der Bürger und insbesondere zukünftiger Generationen durchgewunken wurde, „ohne sich auch nur einen Deut mit der berechtigten Kritik der Menschen zu beschäftigen“.

Schon aus diesem Grund sehen sich die Liberalen „als letzte laute Opposition im Schwelmer Rat“. „Es muss jetzt zukünftig darum gehen, den Schaden so gering wie möglich für die Stadt und seine Bewohner zuhalten“, führte Beckmann aus.

Der Ortsvorsitzende ging hart mit dem politischen Gegner ins Gericht, besonders an den Grünen ließ er kein gutes Wort. „Diese haben auch die ökologisch nicht sinnvollen Entscheidungen zur Innenstadtentwicklung getroffen, indem die Einrichtungen des Rathauses auf drei Gebäude verteilt werden müssen. Eine finanziell tragfähige Lösung für das Kesselhaus ist nicht ersichtlich“, so Beckmann. Ärgerlich sei für die FDP auch, dass notwendige weitere wichtige Projekte wie das neue Bäderkonzept, die Erweiterung des Gymnasiums oder die Verlagerung der Engelbertschule immer weiter nach hinten geschoben und nicht vorrangig durchgeführt würden.

Transparenz und Bürgerbeteiligung

Auch der Blick auf den bisher einzig bekannten Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters löst bei den liberalen keine Begeisterungsstürme aus. „Herr Lenz hat die politischen Fehlentwicklungen der vergangenen Jahre maßgeblich mitgetragen und vorangebracht. All diese Fehler auch der Spaltung des Rates, zeigen seine Handschrift“, ist Beckmann voll im Wahlkampfmodus. Nach Ansicht der Liberalen hat der Kandidat von CDU/Grünen sich „maßgeblich durch sein Faible für eine aufgeblähte Verwaltung hervorgetan. Alle Belastungen werden auf die Bürger abgeschoben“. Steuererhöhungen seien unter Herrn Lenz mit kreativen Buchhaltungstricks gerne auf die Zeit nach der Kommunalwahl verschoben worden. Dieser Politik will die FDP Schwelm eine klare Alternative entgegensetzen. „Wir setzen hierbei auf Transparenz und mehr Bürgerbeteiligung.“