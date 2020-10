Licht, die unterschätzte Gefahr für Tiere im Garten

Illuminierte Bäume, angestrahlte Häuserfassaden, Leuchtkugeln im Blumenbeet: Was in unseren Augen schön aussieht, kann für Insekten und Vögel zur tödlichen Falle werden. Wer auf die Beleuchtung seines Gartens dennoch nicht verzichten möchte, sollte auf auf einige Dinge achten.

Ganz entscheidend ist die Art des Lichtes. „Warmes, eher gelb-rötliches Licht wirkt weniger anziehend auf Insekten als kaltes kurzwelliges“, weiß Dr. Britta Kunz, die Leiterin der Biologischen Station im Ennepe-Ruhr-Kreis. LED-Leuchten, die über der Wellenlänge von 400 Nanometer liegen und deren Farbtemperatur unter 3300 Kelvin sind, wären die beste Wahl. Gut wäre es auch, wenn nachts keine Dauerbeleuchtung eingeschaltet ist, sondern eher Bewegungsmelder oder Zeitschaltuhren zum Einsatz kommen. Und noch ein Hinweis der Leiterin der Biologischen Station. Der Lichtkegel sollte möglichst nach unten zeigen, also nicht so stark streuen, und der Lampenkörper geschlossen sein.

„Zu viel unterschiedliches Licht dazu noch Flackern und Flimmern, das sorgt bei Tieren für Stress“, erklärt Tierarzt Dr. Luke Kerkman aus Gevelsberg. Auch zu helle Scheinwerfer seien unangenehm für Tiere, weil sie das Licht nicht einordnen könnten. „Auch der Tag-Nacht-Rhythmus kann aus dem Takt geraten.“ Das könne sich negativ auf die Tiere auswirken.

Tödliche Falle

„Insekten fühlen sich von Licht wie magisch angezogen“, weiß Dr. Britta Kunz. Je greller und kurzwelliger, desto mehr kommen. Wenn in der Lampe eine Öffnung ist, fliegen sie rein und würden meist nicht mehr heraus finden. Was für viele das Ende bedeutet.

Fledermäuse mögen es dunkel. Sie werden von zu viel Licht vertrieben. Manche fliegen auch nicht mehr aus. Foto: Klaus BogonLandkreis Fulda / dpa

Insekten könnten nicht anders, als das Licht zu umschwirren. Sonst orientieren sie sich am Sternenlicht, kommt eine künstliche Quelle hinzu, werde der Nachthimmel überstrahlt. Das bringe vieles durcheinander, erklärt Dr. Britta Kunz. Sie essen nicht, senden weniger Sexuallockstoffe aus und schwirren bis zur Erschöpfung um die künstliche Lichtquelle. Außerdem werden sie von Fressfeinden eher gesehen und dann verspeist. Die Folge: Die Zahl der Insekten nimmt ab. Fledermäuse und Vögel trifft das doppelt. Sie finden langfristig betrachtet nicht nur weniger zu fressen, sie werden auch selbst von zu viel beeinträchtigt.

Fledermäuse, die gerne in Spalten und an Dächern ihr Quartier beziehen, könnten durch zu viel Licht vertrieben werden. Manche bleiben in ihrem Versteck und verenden dort. Die Leiterin der Biologischen Station rät, bevor Bäume oder Fassaden beleuchtet werden, sollte man schauen, ob nicht Fledermäuse da sind. Ein daumengroßer Spalt reiche den Tieren aus, um sich häuslich einzurichten. Dr. Britta Kunz berichtet von 13 verschiedenen Fledermausarten, die im Ennepe-Ruhr-Kreis nachgewiesen sind. „Die meisten hängen nicht von der Decke, wie viele glauben, sie verkriechen sich in Spalten.“ Übrigens, viele wechseln ihr Quartier regelmäßig und kehren auch gerne mal zurück.

Auch Vögel können unter zu viel Licht leiden. Ein Hormon steuere ihren Tag-Nacht-Rhythmus – Helligkeit beeinträchtigt die Ausschüttung. „Die Vögel kommen nicht zur Ruhe“, erklärt Dr. Britta Kunz. Vor allem im Winter sei Schlaf wichtig. Vögel senken in dieser Zeit ihre Körpertemperatur ab, um weniger Energie zu verbrauchen. Manch ein Vogel fange auch zu früh an zu brüten. Das werde vor allem zum Problem, wenn Vögel zum Beispiel im Februar Nachwuchs bekommen, und sie nicht füttern können, weil es noch zu kalt ist, weiß Dr. Britta Kunz.

Der Nabu macht ebenfalls deutlich, wie wichtig, eine ökologische Lichtgestaltung im Garten ist. Sterben zu viele Insekten, werden weniger Pflanzen bestäubt. Auf der Internetseite www.nabu.de informiert der Nabu über tierfreundliche Beleuchtung, Der Tipp der Umweltschutzorganisation: LED-Solarleuchten mit warm-weißen Licht.