Weihnachten Lichtblick für Patienten im Helios in Schwelm

Schwelm. Weihnachten: Schwelmer Kinder bereiten Patienten im Helios Klinikum eine große Freude.

Selbstgebastelte Sterne der Zuversicht sind für die Patienten von großer Bedeutung: Die schönsten Geschenke lassen sich nicht einpacken: Liebe, Familie, Gesundheit und glücklich sein. Die Schülerinnen und Schüler der katholischen Grundschule St. Marien in Schwelm sowie die Konfirmandinnen und Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde Gevelsberg wissen mit ihren Grußbotschaften Herzenswärme, Zuversicht und Freude zu vermitteln – ganz unverpackt, unbezahlbar und einfach wertvoll.

Es ist mittlerweile eine liebgewordene Tradition, dass die Kinder und Jugendlichen ihre selbstgebastelten Weihnachtsgrüße, die mit einem Transparentstern versehen sind, an die Patientinnen und Patienten im Helios Klinikum Schwelm verschenken. Der Gedanke dahinter ist eigentlich einfach und doch so wichtig: Die Patienten, die zu dieser Jahreszeit einen Aufenthalt im Krankenhaus wahrnehmen müssen, bekommen einen kleinen Lichtblick überreicht.

Bastelei beginnt im September

Jedes Jahr im September beginnt die Weihnachtsbastelei. Dabei legen die Kinder und Jugendlichen um Simone Heintze, Initiatorin der Aktion, viel Wert auf die liebevolle Gestaltung der Grußkarten. „Uns ist es wichtig, dass alle Grüße individuell gestaltet und diese auch persönlich mit dem Namen des Erstellers versehen werden“, sagt Simone Heintze.

Die persönliche Übergabe an die Patientinnen im Dezember ist eigentlich immer der krönende Abschluss der liebevollen Arbeiten. Aufgrund der Pandemie ist dies leider im zweiten Jahr in Folge nicht möglich. Doch die Sterne erreichten auch in diesem Jahr alle Patienten wieder pünktlich, denn das Weihnachtsgruß-Team des Helios Klinikums Schwelm machte sich gerne auf den Weg zur persönlichen Abholung. „Diese wertvolle Aktion der Kinder ist von besonderer Bedeutung. Jeder Lichtblick zählt“, weiß Dr. Rebecca Wiesner, Chefärztin der Klinik für Intensivmedizin. Gemeinsam mit Dr. Ulrich Müschenborn, Ärztlicher Direktor des Helios Klinikums Schwelm, und „Dr. Bert“ war sie zur Grundschule Sankt Marien gefahren, um sich persönlich bei den fleißigen Bastlern zu bedanken und die Grüße abzuholen.

Die Sterne-Aktion wird mittlerweile über den CVJM Gevelsberg organisiert und alle die Interesse haben, also weitere Schulklassen oder Gemeinden, können sich gerne per E-Mail melden: cvjm-info@cvjm-gevelsberg.de

Die Sterne-Aktion 2021 wurde vom Helios Klinikum Schwelm auch wieder mit der Kamera begleitet und ist unter Sterneaktion Schwelm 2021 auf YouTube zu sehen.

