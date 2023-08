Lieferverkehr: Bei 3 von 19 Fahrzeugen war etwas nicht ok

Gevelsberg. Polizei und Veterinäramt haben in Gevelsberg gezielt den Lieferverkehr kontrolliert. Das Ergebnis kann nicht gefallen.

Auf „frischer Tat“ erwischt wurden am Mittwochmorgen in Gevelsberg drei Fahrzeugführer, die gegen geltende Vorschriften verstoßen hatten.

Ertappt wurden sie im Rahmen einer sogenannten integrativen Verkehrskontrolle, bei der die Polizei mit einer anderen Aufsichtsbehörde Hand in Hand zusammenarbeitet. In diesem Fall gingen Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde gemeinsam mit Kräften des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes in den Morgenstunden an der Hagener Straße in Position, um ganz gezielt den Lieferverkehr in Bezug auf Verstöße unter anderem bei Kühlketten, Sauberkeit und Hygienevorschriften hin zu überprüfen. Selbstverständlich wurde bei dieser Gelegenheit auch die Ladungssicherung sowie die Ausrüstung der Fahrer und Fahrzeuge kontrolliert

19 Fahrzeuge überprüft

Eingehend überprüft wurden 19 Fahrzeuge. In drei Fällen fielen Verstöße auf, die entsprechend geahndet wurden. In einem Fall handelte es sich um einen Verstoß gegen die sogenannten Sozialvorschriften. Gemeint sind damit die Lenk- und Ruhezeiten oder anders gesagt: Der Fahrer saß zu lange am Steuer bzw. hatte seine Ruhezeiten nicht eingehalten.

Bei den beiden anderen Fällen handelte es sich laut Polizei um Verstöße, die beide vom Kreisveterinäramt geahndet wurden. Was genau vorlag, ist im Polizeibericht nicht protokolliert. In der Regel gehe es da meistens um Verstöße gegen Hygienevorschriften, zum Beispiel, wenn die Kühlkette unterbrochen wurde oder wegen mangelnder Sauberkeit.

Kreispolizei und Kreisveterinäramt planen bereits weitere gemeinsame Kontrollen.

