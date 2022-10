Immer wieder hilft der Lions Club Menschen in Not. Hioer spendete er 10.000 Euro für für vom Starkregen geschädigte Menschen in Gevelsberg und Ennepetal.

Hilfe in der Not

Hilfe in der Not Lions Club Ennepe-Ruhr feiert 50-Jähriges

Schwelm. Der Lions-Club Ennepe-Ruhr wird 50 Jahre alt und feiert dies mit einer besonderen Gala in Schwelm.

Unter dem Motto „50 Jahre nah am Menschen“ begeht der Lions Club Ennepe-Ruhr in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Nach dem Jubiläumskonzert mit dem Landespolizeiorchester NRW im Mai in Gevelsberg fand jetzt die Jubiläumsfeier des Service Clubs im Rufes am Brunnen in Schwelm statt.

+++ Tragödie in Gevelsberg: Tochter (40) findet beide Eltern tot in deren Wohnung +++

Unter den ungefähr 70 Gästen und Gratulanten waren neben Landrat Olaf Schade und den Bürgermeistern von Gevelsberg und Schwelm – Claus Jacobi und Stephan Langhard – sowie der ersten Bürgermeister-Stellvertreterin von Ennepetal – Anita Schöneberg – auch Vertreter befreundeter Lions- und Rotary-Clubs sowie Verantwortliche einiger Förderprojekte.

Schwelmer Bürgermeister ist neu bei den Lions

Bürgermeister Stephan Langhard – seit kurzem ebenfalls Mitglied des Lions-Clubs Ennepe-Ruhr – betonte in seinem Grußwort die große Bedeutung des Clubs für die gesellschaftliche Stabilität im Südkreis. „Gesellschaftliches Engagement ist wichtiger denn je“ so Langhard.

Der Club hat in den vergangenen fünf Jahrzehnten eine Vielzahl von sozialen Projekten unterstützt. Dabei liegt der Schwerpunkt der Förderung auf langfristigen, lokalen Projekten wie zum Beispiel aktuell der Schul- und Lernhilfe des Kinderschutzbundes Schwelm und Gewaltpräventionsmaßnahmen an Schulen in Gevelsberg und Breckerfeld. Aber auch kurzfristige Hilfe in akuten Notlagen wie für die Flutopfer im letzten Jahr oder die Ukraineflüchtlinge wird vom Lions Club geleistet.

+++ Ennepetaler überschlägt sich mit zwei Kleinkindern im Auto +++

Aktuell fördert der Club 15 lokale Projekte in den Städten des Südkreises Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm mit insgesamt ungefähr 50.000 Euro pro Jahr. Dieses Geld wird zum größten Teil durch die regelmäßigen Benefizkonzerte, den jährlichen Adventskalender und den Weihnachtsmarktstand in Schwelm „verdient“. „Wir haben schon viel bewegt, aber es gibt noch sehr viel zu tun“, so Markus Oehler, der amtierende Lions-Präsident. „Die gemeinsame Arbeit für Menschen, die unsere Hilfe dringend brauchen und damit gegen Armut und soziale Ausgrenzung aber für Toleranz, offenen Dialog und gesellschaftliche Vielfältigkeit ist das Kernanliegen der Lions.“

Geschäftsleute starten Club 1972

Oehler dankte allen Mitgliedern für ihre engagierte Hilfe bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung der Club-Aktivitäten sowie den Sponsoren für ihre großzügige Unterstützung.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Einen Einblick in die Anfangszeit des Clubs gewährte das Gründungsmitglieds Jörn-Erik Fröhlich. Mit Hilfe des Gründungspaten LC Hagen-Mark gelang es damals einer Handvoll engagierter Geschäftsleute Interessierte ins Boot zu holen und den Lions Club Ennepe-Ruhr 1972 zu gründen.

Musikalisch gestaltete die bekannte Schwelmer Sängerin Lea Bergen mit ihrem Programm „Souvenier Francais“ den Abend.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm