Lions Club Ennepe-Ruhr

Ennepe-Ruhr. Auf diese Adventskalender des Lions Clubs Ennepe-Ruhr entfallen am Sonntag und Montag, 6. und 7. Dezember, folgende Gewinne.

Alle Jahre wieder gibt es den Adventskalender des Lions Clubs Ennepe-Ruhr und mit ihm viele Preise, die es zu gewinnen gibt. Hinter jedem der 24 Törchen verstecken sich Gewinne. Jeder Kalender ist mit einer individuellen Nummer gekennzeichnet. Diese Zeitung veröffentlicht wie schon in den vergangenen Jahren erneut täglich die Gewinn-Nummern.

Am Sonntag, 6. Dezember, haben die Kalender mit den folgenden Nummern gewonnen: 2120 und 45 (je 50 Euro Weihnachtsgeld in bar von Druckerei Harzen); 3810 (70 Euro Weihnachtsgeld in bar von Druckerei Harzen); 4069 (Kopfhörer im Wert von 149 Euro von Expert Ellinghaus); 1928 (Frühstücksbuffet für 10 Personen im Wert von 150 Euro vom Hotel Alte Redaktion); 1476 (Goldbarrengutschein über 125 Euro der Sparkasse Gevelsberg-Wetter); 4266, 190 und 1898 (Geschenkgutschein Tisch Cultura von Fa. Winkel).

Am Montag, 7. Dezember, haben die Kalender mit den folgenden Nummern gewonnen: 4046 (50 Euro Weihnachtsgeld in bar Fa. Teichert Räume); 3193, 2431, 3607, 2877, 1959 und 1854 (je zwei Flaschen Weihnachtssekt von Feinkost Hedtstück); 836 und 1375 (je ein Warengutschein 25 Euro vom Hotel-Restaurant Am Vogelsang); 768 (Ganzkörpermassage von Physio Wohlgefühl); 44 und 4414 (je eine klassische Massage von Physio Wohlgefühl).

(Alle Angaben ohne Gewähr.)