Lions Club Ennepe-Ruhr

Alle Jahre wieder gibt es den Adventskalender des Lions Clubs Ennepe-Ruhr und mit ihm viele Preise. Hinter jedem der 24 Törchen verstecken sich Gewinne. Jeder Kalender ist mit einer individuellen Nummer gekennzeichnet. Diese Zeitung veröffentlicht täglich die Gewinn-Nummern. Am heutigen Mittwoch, 9. Dezember, haben die Lions-Adventskalender mit den folgenden Nummern gewonnen: 2947 (Weihnachtsgeld 100 Euro in bar von der Firma Das Triebwerk); 1182 (Weihnachtsgeld 50 Euro in bar Firma Herkelmann); 500 und 2791 (je ein Warengutschein über 20 Euro von der Fleischerei Wiebel); 3509, 2069, 2230, 548 und 3085 (je ein Warengutschein über 10 Euro von Fleur); 3716 (Geschenkgutschein Art & Trend 30 Euro von GK Internationale Spedition). (Alle Angaben ohne Gewähr.)