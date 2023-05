Ein beschädigter Lkw nach einem Unfall (Archivfoto). In Ennepetal wird bei einem Unfall mit zwei Lkw eine Person verletzt.

Kölner Straße Lkw fährt auf Lkw auf: Unfall mit Verletztem in Ennepetal

Ennepetal. Auf der Kölner Straße in Ennepetal ist ein Unfall passiert. Ein Lkw ist auf einen anderen Lkw gefahren. Eine Person wird dabei verletzt.

Zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Lkw an der Kölner Straße in Ennepetal, kam es am Freitagmittag gegen 12 Uhr.

Der Unfall ereignete sich in Höhe der Hausnummer 311. Eine verletzte Person wurde durch den erstreintreffenden Rettungswagen versorgt. Die Feuerwehr musste nicht weiter tätig werden und unterstütze die Polizei zur abschließenden Lagefeststellung.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm