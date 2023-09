Lust am Angeln? Sportfischerei Ennepetal ködert mit Angebot

Ennepetal. Angeln ist für viele Hobby und Leidenschaft. Der Sportfischerei-Verein Ennepetal wirft allen Interessierten jetzt einen Köder aus.

Der Sportfischerei-Verein Ennepetal bietet wieder einen Vorbereitungslehrgang zur Fischerprüfung im Herbst an.

Beginn ist am Samstag, 30. September, um 15 Uhr. Danach wird am 7. Oktober um 15 Uhr und am 14. und 21. Oktober um 13.30 Uhr unterrichtet. Alle Fragen und Aufgaben der einzelnen Fachgebiete werden im theoretischen und praktischen Unterricht vermittelt. Der Sportfischerei-Verein besitzt Jahrzehnte lange Erfahrung in der Ausbildung zur Vorbereitung auf die Fischerprüfung. Der Ausbilder für die praktische Ausbildung hat mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Rheinfischerei, dem Boots- und Brandungsangeln an der Ostsee sowie in Norwegen.

Die theoretische Prüfung findet am 4. November, die praktische am 10. November und bei großer Teilnehmerzahl auch am 11. November bei der Kreisverwaltung in Schwelm statt.

Anmeldung für den Unterricht ist nur am Sonntag, 17. September, von 11 bis 13 Uhr im Vereinshaus am Stauweiber Peddenöde, Schöntal an der (L 699). Hier findet auch der Unterricht statt. Die Lehrgangsgebühren betragen 60 Euro, Frauen und Schüler 30 Euro, plus Lehrmaterial von 20 Euro. Bei der Kreisverwaltung in Schwelm muss man sich bis zum 6. Oktober unter Beifügung des Nachweises über die Bezahlung der Prüfungsgebühr von 50 Euro zur Prüfung angemeldet haben.

Weitere Auskünfte unter: 02333/73292 oder unter: www.sportfischerseite.de

