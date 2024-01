Gevelsberg MacBooks im Elektromarkt gestohlen: Die Polizei hat nun Fotos der beiden Tatverdächtigen veröffentlicht. Wer erkennt sie?

Die Polizei fahndet nach zwei Tatverdächtigen, die mit einer Straftat in Gevelsberg in Zusammenhang gebracht werden. Nun wurden von den Beiden Fotos zur Fahndung veröffentlicht.

Lesen Sie auch:

Karten, Shirts und Co.: Diese Schwelmer bedrucken lassen





Als Familie ein Auto weniger – ein überraschender Selbsttest





44 Tiere gerettet: „Martin Rütter Hundeschule“ will helfen





33-Jähriger übernimmt legendäre Oldtimer-Werkstatt

Sensation in Ennepetal: Frieda ist das älteste Pony der Welt

Die Tat liegt schon fast ein Jahr zurück. Was genau war passiert? Am 8. März 2023 betraten zwei unbekannte männliche Tatverdächtige ein Elektrofachgeschäft in der Mittelstraße in Gevelsberg. Dort entwendeten sie laut Polizei in der Zeit von 17:40 bis 17:50 Uhr ein MacBook Pro sowie ein MacBook Air.

Das Foto zeigt die beiden Tatverdächtigen im Elektrofachgeschäft in Gevelsberg. Foto: Polizei / Privat

Dies fiel zwei Mitarbeitern der Firma auf, die daraufhin die Verfolgung aufnahmen und einen der Tatverdächtigen stellen konnten, wie die Polizei berichtete.. Dieser ließ das MacBook fallen und konnte flüchten. Der zweite Tatverdächtige entkam mit dem Diebesgut.

Beide Tatverdächtigen wurden im Elektrofachgeschäft durch die Videoaufzeichnung erfasst. Da die Suche nach den Beiden bisher erfolglos verlief, haben sich Polizei und Staatsanwaltschaft zur Freigabe von Fotos entschieden, in der Hoffnung, Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen. Die Fotos sind hier zu finden.

Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung der Tatverdächtigen führen? Wer die Personen wiedererkennt oder Angaben zu ihren Aufenthaltsorten machen kann, wendet sich bitte unter 02336 - 91661234 an die Polizei.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm