„Männerabend“ im Leo-Theater Schwelm: Wir verlosen Tickets

Schwelm. „Dessdossderrron“ live auf der Bühne: Wir verlosen 5 x 2 Karten für „Männerabend – Nicht nur für Frauen“ im Leo-Theater

Kennen Sie Tom? Tom ist eigentlich mit Heike verheiratet, doch die nimmt sich gerade eine Auszeit mit dem Snowboardlehrer Giovanni in Südtirol. In dieser Situation treibt Tom der Mut der Verzweiflung auf eine zweistündige Expedition tief ins Reich der Männer. Sie möchten Tom kennenlernen und ihn auf seiner Expedition begleiten? Kein Problem. Wir verlosen 5 x 2 Tickets für „Männerabend – Nicht nur für Frauen“ am Samstag, 18. September, 20 Uhr, im Leo Theater.

Die Verlosungsaktion Unsere Zeitung verlost 5 x 2 Tickets für „Männerabend – Nicht nur für Frauen“ für die Vorstellung am Samstag, 18. September, 20 Uhr, im Leo Theater. Und so funktioniert es: Einfach eine Mail schreiben an info@leo-theater.ruhr (Stichwort: Verlosungsaktion). Die Gewinner werden vom Leo-Theater informiert.

Auf seiner Tour begegnet Tom, gespielt von Marc Neumeister, einem wahren Kuriositätenkabinett an Typen. Darunter ist sein alter Dumpfbacken-Kumpel Jörg, ein „Dessdossderrron“-strotzenden Personaltrainer und leider wieder einmal der pedantische Herr Papa. Aber auch Womanizer Helmut, ein tanzender Polizist, ein singendes Elvis-Telegramm oder der Montagskreis der „Hormonen“ können ihn nicht darüber hinwegtäuschen, dass sieben Bier zwar ein Schnitzel ersetzen, doch sieben Männer keineswegs eine Frau. Wird es also doch noch ein Happy-End für Tom und seine Heike geben? Die Antwort gibt’s im Leo.

Das Famose an diesem Stück: Es ist ein Zwei-Personen-Stück. Unglaublich, aber wahr. Robin Schmale schlüpft in zwölf verschiedene Rollen. „Männerabend – Nicht nur für Frauen“ stammt aus der Feder von Roland Baisch, Martin Luding und Michael Schiller. Es wurde zehn Jahre lang in Schmitz Tivoli in Hamburg gespielt.

Das Leo Theater ist das erste Theater in NRW, das die Rechte für Männerabend vom Autorentrio erhalten hat.

