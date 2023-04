Männertreff beim Brunch: Abschied vom Küchenchef

Ennepetal. Fast 30 Jahre gibt es den Männertreff beim Brunch in Ennepetal. Bei der jüngsten Zusammenkunft gab es eine dicke Überraschung.

Nein,es gibt kein Sektchen beim Brunch für Männer, aber doch mehr, als ein noch so üppiges Büffet zu bieten hat. Es gibt Vorträge zu aktuellen Themen, ein herzliches Zusammensein und ein gemeinsames Bekenntnis zum Christsein. Jedes Mal, wenn die Aula der Evangelischen Stiftung Loher Nocken in Ennepetal-Voerde von Männern aller Altersgruppen bevölkert wird, geht es um aktuelle gesellschaftlichen Themen – und es wird diskutiert.

Offiziell heißt die Reihe „Männertreff beim Brunch“. Sie wird ehrenamtlich von Männern aus verschiedenen Gemeinden und Kirchen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis getragen. Die Veranstalter sprechen von einer überkonfessionellen Veranstaltungsreihe. Alle sind willkommen – und es kommen immer mehr.

Es begann vor fast 30 Jahren in der Kreuzkapelle der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Milspe. Da immer mehr Männer teilnahmen, wurde die Aula am Loher Nocken Heimstatt des „Männertreffs beim Brunch“. Siegfried Fley und Rolf Bärenfänger, der 2022 im Alter von 83 Jahren starb, standen lange Jahre vorne, wenn die Referenten befragt wurden. Jetzt ist es Ekkehard Alex, der die Besucher willkommen heißt, mit dem Referenten plaudert und die Diskussion leitet.

Hinter ihm steht ein Team aus erfahrenen und auch neuen Mitarbeitern. Es sind Reiner Gräfingholt, Andreas Brinkmann, Daniel Gonschior, Jürgen Fechtner, Klaus-Dieter Vohmann-Dannert, Christian Splitt, Ulrich Wutzke, Ingo Tacke und Ulrich Engels.

Nicht mehr dazu gehört jetzt Hermann Glade. Jahrelang war er der Mann, der in der Küche das Sagen hatte und mit anderen die leckeren Sachen für das große Büfett aufbaute. Einige Frauen des „Männerküchenpersonals“ leisteten gewisse Vorarbeiten zu Hause. Beim jüngsten Männertreff überraschte Ekkehard Alex zu Beginn den aus der Küche gerufenen Hermann Glade mit Präsenten und einem herzlichen Dankeschön. In Zukunft wird er beim Brunch nur noch Zuhörer sein und das Frühstück genießen.

„Klimakatastrophe – Sind wir die letzte Generation“. Ein deutliches „Nein“ sagte der Wissenschaftler Friedhelm Olschewski in seinem Vortrag. Es sei aber wichtig, die Abholzung im Amazonas-Gebiet zu stoppen. Er, der viele Jahre in der Atmosphärenforschung an der Bergischen Universität Wuppertal tätig war und jetzt für das Forschungszentrum Jülich an Satellitenprojekten zur Untersuchung der oberen Erdatmosphäre arbeitet, sprach sich für Aufforstungen aus. „Wir haben den Auftrag, die Schöpfung zu bewahren!“ sagte Olschewski. Die Habgier des Menschen sei mit eine der Ursachen des Klimawandels. Zuvor hatte der Wissenschaftler als Hauptfaktor die Sonne genannt, aber auch die Einflüsse von Staub und Vulkanausbrüchen.

Eine Premiere gibt es am Samstag, 21. Oktober, beim Männertreff. Dann spricht dort erstmals eine Frau. Petra Pientka von der Nolte-Gruppe (Autohäuser) referiert zum Thema „Leben ist wie Autofahren!“ Es geht nicht um Autos.

