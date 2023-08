Malkurse mit Schwelmer Künstlerin im Haus Martfeld

Schwelm. Malkurse für Kinder und Jugendliche begeisterten die Künstlerin Silvia Straube Holbach. Der „Kulturrucksack NRW“ hat noch weitere Kurse geplant.

Im Rahmen des Programms „Kulturrucksack NRW“ fanden zwei Malkurse im Haus Martfeld statt. Zum Thema „Farbenfroh zum Lieblingsbild“ wurden in den Kreativkursen zahlreiche experimentelle Bilder und Skizzen erarbeitet. Mit viel Kreativität und Phantasie wurde neben Arbeiten auf unterschiedlichen Malgründen ein Motiv mit Acrylfarbe auf einer Leinwand umgesetzt. So entstanden farbenfrohe Landschaften, Tiere und florale Motive mit verschiedenen Stiften, Kreide, Aquarell- und Acrylfarbe.

Zwei Wochen Workshops in den Sommerferien

Organisiert von Musikschulleiterin Gabriele Weidner trafen sich zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter zwischen zehn und 14 Jahren in den Sommerferien, um mit viel Freude und Begeisterung zwei Wochen lang an den Workshops teilzunehmen. Angeleitet wurden sie von der bekannten Schwelmer Künstlerin Silvia Straube Holbach, die seit acht Jahren die begehrten Malkurse anbietet und immer wieder von den Ideen der Kinder und Jugendlichen begeistert ist.

Silvia Straube Holbach, die den Kindern stets mit Rat und Tat zur Seite stand, lobte in diesem Zusammenhang das äußerst disziplinierte Verhalten der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und das demonstrieren auch die hervorragenden Malergebnisse, die jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer am Ende mit nach Hause nehmen durfte, wo sie hoffentlich ein schönes Plätzchen an der Wand finden.

Um allen Kindern gerecht werden zu können, wurde Frau Straube Holbach von Nele Braselmann und Lisa-Marie Krause unterstützt.

Weitere Kurse im Kulturrucksack

Im Kulturrucksack befinden sich für dieses Jahr noch weitere Projekte, nämlich zwei Workshops zur Japan-Bindetechnik und zum Urban Sketching, die in Zusammenarbeit mit Kirsten Rönfeldt am 21. Oktober sowie 4. November stattfinden werden, ein Kinderferiennähkurs in Kooperation mit dem AtelierSieben in den Herbstferien vom 10. bis zum 13. Oktober, ein Theaterworkshop mit Sabine Masmeier-Wegemann, der im Herbst startet (das Datum steht noch nicht fest) sowie eine Ensemblewerkstatt mit Detlef Wiedenhaupt im November und ein Kinderorchester am 18. und 19. November.

Alle Kurse im Kulturrucksack sind für Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren bestimmt und kostenfrei.

Informationen zu den Workshops und Anmeldemöglichkeiten gibt es bei Gabriele Weidner unter 02336/801-276, oder weidner@schwelm.de.

