Gevelsberg. Gevelsberg: Navid Kermani, Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, spricht über den Ukraine-Krieg und Situation im Iran.

Kaum ein Wort in Deutschland hat ein solches Gewicht wie das von Navid Kermani, Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Der Publizist war am Jahrestag des Angriffs der russischen Armee auf die Ukraine zu Gast in Gevelsberg, um im Bürgerzentrum der VHS Ennepe-Ruhr-Süd vor 120 Gästen in einem Gespräch mit WDR-Moderator Jan Schulte den Krieg in Europa sowie die Proteste im Iran aufzugreifen und näher zu beleuchten.

Navid Kermani lebt als freier Schriftsteller in Köln. Er ist habilitierter Orientalist und Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Die Grundlage seines Vortrages an diesem Abend war sein 2022 erschienenes Buch „Was jetzt möglich ist“.

Wer einmal vor Ort gewesen ist, so sagte Kermani, der erkennt, dass der Wille, Widerstand zu leisten, in der Ukraine extrem stark ist. Was aber spiele sich hierzulande ab? „Deutsche Debattenkultur, Clickbaiting und Talkshow-Geistlosigkeit.“ Die Menschen dort kämpften um die Existenz, machte der Schriftsteller seinen Unmut deutlich. Russland kämpfe nicht um seine Existenz, für „den Aggressor ist es ein Krieg der Armee“. In der Ukraine kämpfe hingegen ein Volk. „Darum heiße ich auch Waffenlieferungen und die Unterstützung für die Ukraine für gut.“

Denn dies geschehe seiner Meinung nach nicht mit dem Ziel, Russland zu besiegen, sondern um eine Verhandlungslösung zu erreichen. „Man muss und sollte jede Chance für einen Frieden nutzen, oder sie zumindest ausloten“, so Kermani. Vielleicht, so stellte er noch kurz in den Raum, sähe die Situation heute anders aus, hätte Europa der Ukraine die geforderten Sicherheitsgarantien gegeben, als sie 1993 die Atomwaffen an Russland abgab. Im Nachhinein ein schweres Versäumnis des Westens, denn „im schlimmsten Fall“, so sagte er, könnte aus der damaligen Weigerung der Dritte Weltkrieg folgen.

Neben dem Ukraine-Krieg brannte ihm noch ein Thema unter den Nägeln: die Situation im Iran. Der Schriftsteller appellierte, die dortigen Proteste weiter zu unterstützen. „Unsere Aufgabe ist es, jetzt, wo der Iran aus den Schlagzeilen verschwindet, weil die Situation nicht mehr so spektakulär ist, diese Aufmerksamkeit hochzuhalten“, sagte der Friedenspreisträger in Gevelsberg.

