Mann schlägt Frau (53) brutal zusammen und raubt sie aus

Nach dem brutalen Raubüberfall in Ennepetal fahndet die Polizei nach dem Täter. Der Mann hat sein Opfer skrupellos zusammengeschlagen.

Ennepetal. Ein Mann hat in Ennepetal eine Frau (53) in der Dunkelheit brutal zusammengeschlagen und ausgeraubt. Die Polizei fahndet mit Täterbeschreibung.

Nach einem brutalen Raubüberfall auf eine Frau in Ennepetal fahndet die Polizei mit Hochdruck nach dem Täter. Der Mann hatte die 53-Jährige im Dunkeln zusammengeschlagen und sie ausgeraubt.

Die Tat geschah am Sonntagmorgen gegen 4.50 Uhr auf der Kirchstraße. Das Opfer war zu Fuß unterwegs, als im unteren Bereich der Kirchstraße plötzlich ein Mann vor sie trat, wie die Polizei mitteilte. Da es dunkel war, hatte die Frau den Mann nicht kommen sehen, der quasi von einem Moment auf dem anderen vor ihr stand und sie mit einem Messer in der Hand bedrohte. Sie solle ihre Handtasche, die sie bei sich hatte, herausgeben. Dies tat die Ennepetalerin nicht, sondern schrie laut um Hilfe.

Das schien den Täter wenig zu beeindrucken. Statt das Weite zu suchen, versetzte der Mann ihr einen so heftigen Schlag ins Gesicht, dass sich die Frau dabei üble Verletzungen zuzog und zu Boden stürzte. Selbst als die 53-Jährige am Boden lag, schlug der Täter nach Angaben der Polizei weiter auf sein Opfer ein und nahm zunächst das Handy der Frau gewaltsam an sich.

Erst als der Täter bemerkte, dass sich weitere Personen nähern, ließ er von seinem Opfer ab, entriss ihr noch die Handtasche und flüchtete. In der Handtasche befand sich unter anderem eine Geldbörse mit Ausweisdokumenten und Papieren.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei entkam der Täter von der Kirchstraße aus über das oberste Parkdeck eines Discounters an der Kölner Straße.

Die 53-Jährige wurde bei dem Angriff so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nach Angaben der Polizei konnte sie inzwischen wieder entlassen werden.

Nun fahndet die Kriminalpolizei mit Nachdruck nach dem Täter, der wie folgt beschrieben wird: etwa 20 Jahre alt, schlanke Figur, circa 175 Zentimeter groß mit südländischem Erscheinungsbild. Bei der erbeuteten Handtasche handelt es sich um eine olivgrüne Tasche mit weißen Fell-Applikationen.

Zeugen, denen insbesondere vor oder nach der Tat in örtlicher Nähe eine verdächtige Person aufgefallen ist, sollen sich bei der Polizei melden. Hinweise an die 02333-9166 4000 oder bei jeder Polizeidienststelle.

