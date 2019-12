Der damalige Propst von St. Marien, Heinz Ditmar Janousek, gab 1992 den Anstoß, eine neue Krippe für die katholische Kirchengemeinde in Schwelm anzuschaffen. Seitdem ist sie in liebevoller Handarbeit stetig gewachsen.

Maria und Josef sind Weihnachten eingezogen

Die Krippe in St. Marien ist eine Wucht. Nicht nur, dass sie wunderschön und detailreich gestaltet ist, auch ihre Ausmaße sind gewaltig. Mit mehr als zehn Metern Länge füllt sie einen großen Teil der Wand links vom Altar aus. Und das hat sich herum gesprochen. Selbst aus dem Rheinland reisen in der Weihnachtszeit Besucher an, um das Gesamtkunstwerk zu bewundern.

Krippe wurde 1992 angeschafft

Begonnen hat alles im Jahr 1992. „Damals war es der Wunsch des Propstes Heinz Ditmar Janousek eine neue Krippe zu gestalten, weil die alte nur noch ein Sammelsurium von Figuren aus verschiedenen Krippen war. Sie passte nicht mehr in unsere moderne Kirche“, schildert Willy Folle die Anfänge. Unter der Leitung des damaligen Küster Hans-Jürgen Hartje wurden Ideen für die neue Krippe entwickelt und dann auch umgesetzt. Anregungen zur Gestaltung gab es immer wieder, so z.B. bei Besuchen der Weihnachtskrippe in Kevelaer. „Letztlich haben wir aber einfach losgelegt, ohne Zeichnungen oder Bildervorlagen“, erinnert sich der 85-Jährige.

Willy Folle gehört zur sogenannten „Rentnerband“ von St. Marien, die derzeit 14 Mitglieder umfasst und die neben vielen weiteren Aufgaben seit nunmehr 27 Jahren jedes Jahr vor dem 1. Advent die Krippe in St. Marien aufbaut. Auch in diesem Jahr steht seit dem 1. Adventssonntag die Krippenlandschaft in der Kirche und an jedem Adventssonntag werden weitere Figuren hinzugefügt bis am Heiligen Abend dann auch Maria und Josef mit dem Christuskind in der Krippe eingezogen sind. So wächst jedes Jahr nicht nur bei der Rentnerband sondern auch bei den Gemeindemitgliedern die Vorfreude auf das Weihnachtsfest.

Damit die Krippe so schön und stilvoll aussieht, haben die Mitglieder der Rentnerband, zu der auch der jetzige Küster von St. Marien, Michael Schmidt, zählt, viel Freizeit vor allem in den Wintermonaten investiert. Denn bis auf die nach und nach angeschafften Figuren, ist an der Krippe wirklich alles Handarbeit: Die Wände und Gebäude der Krippe wurden in stundenlanger Arbeit aus Styrodur geschnitzt und angestrichen. Ein Lichtkonzept wurde umgesetzt und selbst die Kleider der Figuren wurden in Handarbeit genäht.

„Rentnerband“ sucht Nachwuchs

„Beim Abbau nach Weihnachten überlegen wir immer schon, was noch verbessert werden kann und unsere Ideen setzen wir dann in den folgenden Wochen um“, schildert der gelernte Maschinenschlosser Folle. Die Mitglieder der „Rentnerband“ unterstützen sich dabei gegenseitig und jeder bringt seine individuellen Fähigkeiten und sein handwerkliches Geschick ein. Das erkennt man auch beim Aufbau der Krippenlandschaft, die etwa einen Tag dauert. Hierbei wird aber auch deutlich, dass den Herren manche Handgriffe nicht mehr so leicht fallen wie früher. „Wir kommen in die Jahre und würden uns über jüngere Unterstützung sehr freuen. Dabei geht es nicht um regelmäßige Einsätze, sondern um tatkräftige Hilfe bei Bedarf. Auch der Name unserer Truppe sollte niemanden abschrecken, denn unter uns gibt es auch noch Berufstätige“, so Willy Folle, der in seinem hohen Alter langsam ans Aufhören denkt. Aber noch zieht ihn die Krippe jedes Jahr wieder auf Neue zu sehr in ihren Bann.

Lob für die Arbeit der Rentnerband, insbesondere für die Gestaltung der Krippe kommt auch von der Gemeindeleitung. „Die Krippe ist eine lebendige Verkündigung der frohen Botschaft Christi und ich bin sehr dankbar, dass dies in unserer Gemeinde so aktiv geschieht“, erklärt Propst Norbert Dudek.

Besichtigungszeiten Weihnachtskrippe

Die Gemeinde St. Marien bietet auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, außerhalb der Gottesdienstzeiten die Weihnachtskrippe anzuschauen und eine besinnliche Zeit in der Kirche zu verbringen.

Die Krippe kann besichtigt werden und zwar am 1. Weihnachtstag (25. Dezember), am 2. Weihnachtstag (26. Dezember), an Neujahr (1. Januar 2020) und an den Sonntagen, 5. Januar 2020 und 12. Januar 2020, jeweils in der Zeit zwischen 15 und 17 Uhr.

Eine Krippenwache ist vor Ort in der Marienkirche und kann ggf. auch Fragen zur Krippe beantworten.