Mariele Millowitsch und Walter Sittler zu Gast in Ennepetal

Ennepetal. Zum Abschluss der Saison 2022/2023 werden Mariele Millowitsch und Walter Sittler bei der Kulturgemeinde Ennepetal auftreten.

Die beiden aus Film, Fernsehen und Theater bekannten und beliebten Schauspieler bieten am kommenden Freitag, 16. Juni, in der Aula des Reichenbach Gymnasiums Ennepetal (RGE) eine szenische Lesung des Romans „Alte Liebe von Elke Heidenreich und Bernd Schroeder.

Mit klugem Witz und heiterem Ernst wird die Geschichte einer in die Jahre gekommenen Liebe erzählt . Harry ist mittlerweile Pensionär, braucht sein Weizenbier, seinen Garten und ab und zu einen Schweinebraten mit schöner Kruste. Im Berufsleben hat er im Bauamt gearbeitet, obwohl sein früherer Berufswunsch Architekt war. Lore liebt ihren Beruf als Bibliothekarin, fürchtet aber die Pensionierung, aus Angst mit Harry untätig im Garten zu sitzen.

Was ist geblieben nach 40 Jahren Ehe? Lore und Harry kennen nach diesen vierzig Jahren Ehe die eigenen und die Fehler des Anderen. Sind wir die, die wir gern wären? Und, was soll das eigentlich alles? Fragen über Fragen, denen Lore und Harry nicht länger ausweichen können. Mariele Millowitsch und Walter Sittler erzählen in Dialogen Szenen einer Ehe, in der sich wohl eine ganze Generation wiedererkennen kann. Selten wurde eine Ehekrise so amüsant und bewegend zugleich in Szene gesetzt.

Seit 2008 spielt Mariele Millowitsch unter anderem die Kölner Kommissarin Marie Brand in der gleichnamigen Fernsehserie des ZDF. Walter Sittler ist dem Fernsehpublikum zum Beispiel aus „Der Kommissar und das Meer“ bekannt. Gemeinsam standen beide als Hauptdarsteller für die erfolgreiche RTL-Comedy-Serie „Nikola“ vor der Kamera.

Beginnen wird die Veranstaltung um 18.30 Uhr mit einem stimmungsvollen „Get-together“ und Getränkeausschank in lockerer Atmosphäre im Foyer vor der Aula des Reichenbach Gymnasiums. Die Szenische Lesung beginnt um 19.30 Uhr.

Der Eintritt kostet an der Abendkasse 15 Euro, Schüler 5 Euro (für Mitglieder 5 Euro). Es sind noch Karten an der Abendkasse erhältlich.

Die neue Veranstaltungsreihe der Kulturgemeinde Ennepetal zur Saison 2023/2024 beginnt nach der Sommerpause am Freitag, 29. September, mit einer Reisemultivison. In dieser Auftaktveranstaltung geht es mit Stefan Spangenberg auf eine Reise, die ihn unter vielen Strapazen zu Fuß in 300 Tagen und 6000 Kilometern von Ingelheim nach Jerusalem führte. In gewohnter kultureller Vielfältigkeit liest dann am 18. Oktober Christine Westermann aus ihrem Buch „Die Familien der anderen“.

Das neue Programmheft der Kulturgemeinde Ende August an die Mitglieder verteilt und an den bekannten Orten ausgelegt. Ebenso wird ab September auf die neuen Veranstaltungen auf Facebook und Instagram hingewiesen.

