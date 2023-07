Markierungen auf Wilhelmsparkplatz in Schwelm

Der Wilhelmsparkplatz hat zum ersten Mal in seiner Jahrzehnte langen Existenz Markierungen für Parkplätze.

Auf dem Wilhelmsparkplatz in Schwelm sind zum ersten Mal in seiner Geschichte Parkbuchten eingezeichnet.

Zum ersten Mal in seiner Jahrzehnte langen Geschichte trägt der der Wilhelmsparkplatz Markierungen für Parkbuchten. Diese sollten eigentlich schon zur Eröffnung des Kulturhauses vor etwas mehr als einem Monat aufgetragen worden sein, denn sie markieren den für die Baugenehmigung notwendigen Stellplatznachweis.

Ob und wann sich dies auf den gesamten Parkplatz ausdehnt, wie es seit vielen Jahren diskutiert wird, ist weiterhin völlig offen, denn die Umsetzung eines Parkraumkonzepts ist noch in weiter Ferne. So lange darf theoretisch weiterhin jeder auf dem Wilhelmparkplatz so parken, wie er gern möchte. Jedoch hat sich die aktuelle Ordnung seit Jahren verstetigt.

