Martfeld-Klassik in Schwelm: Konzert mit Werken aus Italien

Schwelm. Das nächste Konzert in der Reihe Martfeld Klassik ist das letzte in dieser Saison. Musikfreunde dürfen sich auf Werke aus Italien freuen.

Die Vorfreude ist groß auf das nächste Konzert der renommierten Reihe Martfeld Klassik, die seit vielen Jahren finanziell durch das Engagement von Schwelms Ehrenbürger Wilhelm Erfurt ermöglicht wird.

Mit diesem Konzert beschließt das Martfeld-Quartett die Saison 2022/2023. Und so viel sei schon jetzt verraten: Auch die Termine und Themen für die vier Konzerte der kommenden Saison 2023/2024 stehen bereits fest.

Wenn am 21. Mai ab 17 Uhr im Haus Martfeld unter dem Thema „Espiritu Latino“ Werke von Ottorino Respighi, Paul Constaninescu, Astor Piazzolla und Arturo Marquez erklingen, dann folgt damit auf das vorangegangene Konzert, das im Zeichen der „Rheinischen Seele“ stand, nun Musik des „Lateinischen Geistes“. Es musizieren: Liviu Neagu-Gruber, Axel Heß, Florian Glocker und Joel Wöpke. Von Beginn an konzipiert Liviu Neagu-Gruber diese Reihe.

Seit 1991 Mitglied im Sinfonieorchester Wuppertal

Er ist seit 1991 Mitglied im Sinfonieorchester Wuppertal und zudem Primarius des Martfeld-Quartetts, das sich aus Musikern des Sinfonieorchesters Wuppertal und des Gürzenich-Orchesters Köln zusammensetzt. Nun sind Werke zu hören von Komponisten aus Italien, Rumänien, Argentinien und Mexiko. Gemeinsamer Nenner sind musikalische Traditionen, die man sich anverwandelt und – ergänzt durch zeitmusikalische Einflüsse - in die eigene Lebens- und Schaffenswelt überführt hat.

Denn, so Liviu Neagu-Gruber: „Die Menschen haben in ihrer Entwicklungsgeschichte eher gesungen als gesprochen“, so dass die musikalische Äußerung in Form der Volksmusik starken identifikatorischen Charakter besessen hat. Klassische Werke vieler weltberühmter Komponisten sind von Anklängen und Referenzen an die eigene Heimat- und Herkunftsmusik durchwirkt.

Das Programm am 21. Mai: Ottorino Respighi: „Antiche Danze ed Arie, Suite Nr. III“ (1932). Der Komponist aus Bologna habe sich nach dem Ersten Weltkrieg mit italienischen Lautenstücke aus dem 16. und 17. Jahrhundert befasst und eigentliche Lautenstücke für kleines Orchester arrangiert.

Schmelztiegel zwischen Folklore und Klassischer Musik

Paul Constantinescu: Konzert für Streicher – Dazu heißt es: „Durch Konzeption und kompositorisches Handwerk, durch Struktur und Ausdruck hat sich dieses Konzert einen wichtigen Platz im klassischen Repertoire verdient, gleichzeitig beweisend die Aufnahmekapazität des Komponisten, der als Schmelztiegel zwischen der Folklore und der Klassischen Musik agiert“.

Astor Piazzolla: Tango Ballet. Der gebürtige Argentinier Astor Piazzolla gilt als einer der weltweit berühmtesten Tango-Komponisten. Arturo Marquez: Danzon Nr.2 – Der Mexikaner Arturo Márquez gelangte mit der Reihe von Danzones in den 1990er Jahren zu internationaler Bekanntheit.

Eintrittskarten gibt es im Haus Martfeld, 02336 / 8746926; Jaeger@schwelm.de. Sie kosten 16 Euro für Erwachsene, 12 Euro für Schüler*innen und Studenten*innen und 9 Euro für Schwelm-Pass/ Juleica Inhaber*innen.

