Mega-Baustelle in Ennepetal: Sperrungen bis Ende 2024

Ennepetal. Da kommt was auf Anwohner und Autofahrer zu: Ab Montag und bis November 2024 muss sich der Verkehr in Ennepetal auf Sperrungen einstellen.

Eine ganze Reihe von Leitungen erneuert die AVU Netz im Stadtteil Homberge in Ennepetal in einem Zug und in einem Graben: Kommenden Montag, 16. Oktober, beginnen die Bauarbeiten an der Rüggeberger Straße zwischen den Häusern Nummer 68A und 99 (Nähe Kleingartenanlage).

Auf einer Länge von circa 430 Metern werden ältere Rohre und Kabel herausgenommen und durch moderne Verbindungen ersetzt. Die Maßnahme dient der Vorsorge. Die Wasserleitung wurde 1904 gebaut, die Gasrohre stammen aus dem Jahr 1958. Auch die Stromleitungen sind älteren Datums: Für Mittelspannung wird das Baujahr 1962 verzeichnet, für Niederspannung 1970. Um die Versorgungssicherheit auf dem gewohnt hohen Niveau zu gewährleisten, müssen diese Verbindungen erneuert werden.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Damit verbunden sind leider einige Verkehrsbehinderungen. So muss die Rüggeberger Straße bis Ende des Jahres in Teilen gesperrt werden. Zu Vollsperrungen kommt es von Januar 2024 an, während der Arbeitszeiten zwischen 7.30 Uhr und 16 Uhr. Großräumige Umleitungen sind während der Bauarbeiten ausgeschildert. Außerhalb davon regelt eine Ampel in dieser Zeit den Verkehr.

Die Bauarbeiten sollen im November 2024 abgeschlossen sein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm