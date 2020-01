Schwelm. Der Weihnachtsmarkt in Schwelm soll auch in diesem Jahr wachsen. Für ein einheitlicheres Bild werden zusätzliche Holzhütten sorgen.

Mehr Hütten für den Schwelmer Weihnachtsmarkt

Nach dem Weihnachtsmarkt ist vor dem Weihnachtsmarkt: Getreu diesen Motto hat das Stadtmarketing Schwelm jetzt mit einer Spendenübergabe an den Kinderschutzbund den Schlussstrich unter die Veranstaltung im alten Jahr gezogen. Claudia Flesch vom Kinderschutzbund Schwelm konnte mit 355 Euro von der Geschäftsstelle an der Untermauerstraße 17 den Heimweg antreten.

Der Bürgerplatz voll Menschen - so wünschen sich die Schwelmer ihren Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr soll er noch attraktiver werden. Foto: Bernd Richter / WP

Das Geld ist der Erlös der traditionellen Weihnachtsbaumversteigerung zum Ende des Weihnachtsmarkts. Bereits im Vorjahr durfte sich der Kinderschutzbund über eine Spende aus der Aktion freuen. Damals kamen auf diese Weise aber „nur“ 155 Euro zusammen. Die Weihnachtsbäume, die als Schmuck über den Markt verteilt waren, hatte übrigens erneut OBI gesponsort.

Mit dem Verlauf des Weihnachtsmarkts zeigt sich das veranstaltende Stadtmarketing äußerst zufrieden. Die Budenstadt konnte nach ihrem Wechsel vom Altmarkt in die Fußgängerzone (Hauptstraße) und Kirchstraße weiter wachsen und zählte mit 28 Ausstellern vier mehr als im Jahr zuvor.

Für Wachstum nach oben ist aber noch reichlich Luft. Dazu dienen soll auch eine Ausweitung des Miet-Angebots an Holzhütten. „Wer keine eigene Hütte hat, kann sich an uns wenden. Je eher das geschieht, umso besser“, sagt Claudia Lipka, Geschäftsführerin des Stadtmarketings Schwelm, im Gespräch mit dieser Zeitung. „Von Weihnachtsmarkt zu Weihnachtsmarkt werden es mehr Hütten. Wir haben schon die ersten Anfragen von Interessenten, die wieder beim Weihnachtsmarkt am dritten Adventssonntag dabeisein möchten“, ergänzt Sina Koch vom Eventmanagement.

Dem Kinderschutzbund kommt die Spende jedenfalls sehr gelegen. Der in Schwelm besonders rege Verein unterhält nicht nur die Schul- und Lernhilfe im Blauen Elefanten in der unteren Wilhelmstraße, bietet Spielgruppen und Elterncafés an, berät junge Eltern, bietet eine Kindersprechstunde und eine Kindertagespflege, sondern unterhält in seinem Domizil an der Hauptstraße auch einen Kleiderladen und vieles mehr.

Kinderschutzbund plant Profi-Küche

Das jüngste Projekt des Kinderschutzbundes Schwelm ist beispielsweise der Aufbau einer professionellen Küche im Kinderhaus „Blauer Elefant“. Dort sollen einmal Kochevents angeboten werden – auch für junge Familien. Gerade für diese Zielgruppe sei wichtig, dass sie wissen, was gesundes Essen auszeichnet und wie es zubereitet wird, sagt Dirk Henning, Vorsitzender des „Blauen Elefanten“, des Fördervereins des Kinderschutzbunds Schwelm. Die Küche soll gut 40.000 Euro kosten und mit Hilfe von Sponsoren und Spenden finanziert werden. Um das Ziel zu erreichen, ist auch ein Benefizkonzert mit Smithy im Leo-Theater im Ibach-Haus geplant.