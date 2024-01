Unbekannte sind in Wolfsburg und Vorsfelde in eine Wohnung und ein Haus eingebrochen.

Verbrechen Mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser in Ennepetal

Ennepetal In mehrere Häuser sind Unbekannte in Ennepetal eingebrochen. Die Täter bereiten ihre Verbrechen augenscheinlich auch gezielt vor.

Zu zwei Einbrüchen und einem versuchten Einbruch kam es am Wochenende in Ennepetal. In der Straße „Zur Laube“ versuchten am Samstag zwischen 16.20 und 22.30 Uhr unbekannte Täter zunächst erfolglos eine Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Als ihnen nicht gelang, diese Tür zu öffnen, zerstörten die Täter den Glaseinsatz einer weiteren Terrassentür und gelangten hierdurch in das Haus. Der gesamte Wohnraum wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Der oder die Täter entwendeten Bargeld, bevor sie unerkannt vom Tatort flüchteten.

In der Wilhelm-Schläper-Straße schlugen bislang unbekannte Täter zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 8.10 Uhr, eine Terrassentür eines Einfamilienhauses ein und gelangten hierdurch in das Haus. Der gesamte Wohnraum wurde durchsucht. Der Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt. Der oder die Täter flüchteten in unbekannter Richtung.

Die Kabel vom Bewegungsmelder trennte ein Unbekannter am Samstag zwischen 17 und 22 Uhr im rückwärtigen Garten- und Wintergartenbereich eines frei stehenden Einfamilienhauses im Narzissenweg durch. Vermutlich diente diese Handlung der Vorbereitung, um in das Haus einzudringen. Von weiteren Handlungen ließ der Täter jedoch ab. Vermutlich wurde er durch den bellenden Hund im Haus abgeschreckt.

