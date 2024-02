Jemand Fremdes versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu gelangen (Symbolfoto). Die Polizei meldet mehrere EInbrüche in Gevelsberg.

Gevelsberg Gleich zwei Einbrüche meldet die Polizei am Wochenende in Gevelsberg. Betroffen sind ein Einfamilien- und ein Mehrfamilienhaus.

Ein Unbekannter hebelte am Freitag zwischen 16.15 und 19.50 Uhr ein Fenster an einem Einfamilienhaus in der Haßlinghauser Straße in Gevelsberg auf. Im Gebäude brach er eine Tür auf und durchsuchte die Räume. Danach verließ er das Haus vermutlich durch die Terrassentür. Am Samstag hebelten Unbekannte zwischen 18.50 Uhr und 23.10 Uhr außerdem die Terrassentür zur Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Buchholzstraße auf und durchsuchten die Wohnung. Zu Tätern oder Beute kann die Polizei derzeit keine weiteren Angaben machen.

