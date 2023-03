Mehrere Schwelmer absolvieren Küsterkurs

Schwelm. Mehrere ehrenamtliche Küster aus Schwelm haben besonderen Kurs an Akademie absolviert.

Zwölf ehrenamtliche Küsterinnen und Küster haben am Samstag den Qualifizierungskurs des Bistums Essen absolviert und in der Bistumsakademie „Die Wolfsburg“ in Mülheim ihre Zertifikate erhalten. Darunter sind auch Angelika Hauschild, Guido Korfmann, Till Seidler und Wolfgang Wilms, die künftig in den Kirchen der Pfarrei St. Marien, Schwelm, die Vorbereitung von Gottesdiensten übernehmen.

In dem sechs Samstage umfassenden Kurs standen hierfür vor allem praktische Aufgaben im Fokus, zum Beispiel die richtige Vorbereitung der Priester-Gewänder oder der Umgang mit den verschiedenen Büchern, die im Gottesdienst verwendet werden. Auch die Besonderheiten im Kirchenjahr, zum Beispiel die Unterschiede bei großen Festen wie Weihnachten, Ostern oder Pfingsten und außergewöhnliche Zeiten wie Advent, Fastenzeit oder der Karwoche standen auf der Agenda. Und dass bei einer Taufe neben dem Wasser auch das sogenannte Chrisam-Öl bereitgestellt werden muss, haben die zwölf Männer und Frauen in den vergangenen Wochen ebenfalls gelernt. Geleitet wurde der Kurs durch den Theologen, Kirchenmusiker und Küster Marco Weibels aus Marl. Er hat die praktischen Kurs-Themen zudem durch Theorie, zum Beispiel zu Kirchen-Architektur oder sakraler Kunst, abgerundet.

