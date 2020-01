Ennepetal. In Ennepetal findet 2020 wieder die Meilerwoche statt. Besucher erfahren dabei auch, warum Holzkohle nachhaltiger ist, als mancher denkt.

Meilerwoche in Ennepetal mit nachhaltiger Holzkohle

Leuchtende Glut, auflodernde Flammen, Rauchschwaden, die durch das Hülsenbecker Tal ziehen – in diesem Jahr findet turnusgemäß wieder die Meilerwoche statt. Von Samstag bis Sonntag, 16. bis 24. Mai, lebt in der Klutertstadt das Köhlerhandwerk wieder auf. Besucher können sich dabei auf ein umfassendes Programm mit alten Bekannten freuen.

„Wir starten gerade mit der Planung durch“, weckt Felix Ronge die Vorfreude. Er ist bei der Kluterthöhle und Freizeit GmbH Co. KG für Eventmarketing zuständig. In der kommenden Woche werde es ein Treffen mit einigen an der Meilerwoche Beteiligten geben. Wieder mit dabei sind die Köhler des SGV Hirschberg aus Warstein. Auch die Biologische Station des Ennepe-Ruhr-Kreises unterstützt die Veranstaltung erneut als Kooperationspartner. Zum Eröffnungswochenende am 16. und 17. Mai lockt der Bauernmarkt wie 2018 auch mit seinen verschiedenen Angeboten.

Von Errichtung bis Ernte

Die Köhler werden wieder dafür sorgen, dass ihr traditionelles Handwerk nicht in Vergessenheit gerät. Ein Handwerk, das vor etwa 100 Jahren verschwand, als es leichter wurde und schneller ging, Energie zu gewinnen, als die Steinkohle ab dem 18. Jahrhundert auf dem Vormarsch war. Von der Errichtung des Meilers bis zur Ernte des „Schwarzen Goldes“ lassen sie die Besucher hautnah erleben, wie Meiler und Köhler die Grundlagen für die Arbeit der unzähligen Schmieden im Tal der Ennepe schufen.

Rauch steigt bei der vergangenen Meilerwoche in Ennepetal im Jahr 2018 aus dem Meiler empor. Darin wird bei rund 500 Grad Celsius Holz in Holzkohle verwandelt. Foto: Carmen Thomaschewski / WP

Zu Beginn der Veranstaltung, am Samstag, 16. Mai, wird der Meiler angezündet. Eine Woche später beginnt die Ernte. Der Verkauf der Kohle ist für den letzten Tag vorgesehen. In der Zwischenzeit erleben Interessierte eine mehrtägige Reise in die heimische Geschichte der Holzkohlemeilerwirtschaft, die über Jahrhunderte die heimische Landschaft geprägt und mit zum wirtschaftlichen Wohlstand der Region beigetragen hat.

Programm für Schulen

Schulen und Kindergärten sind in diesem Jahr wieder eingeladen, exklusive Einblicke in die Gewinnung der regionalen Holzkohle zu gewinnen. Die Biologische Station wird das Schulprogramm wieder betreuen. Es findet von Montag bis einschließlich Mittwoch, 18. bis 20. Mai, statt. Im Zuge der vergangenen Meilerwoche reisten insgesamt 21 Klassen aus dem gesamten Kreisgebiet dazu an.

Außerdem ist die Biologische Station mit einem Informationsstand vertreten, um Besuchern die Vorteile regionaler Holzkohle näherzubringen – besonders vor dem Hintergrund der aktuell geführten CO₂-Diskussion.

Kurze Wege, hoher Brennwert

„Klar haben wir durch die Verkohlung eine CO₂-Entwicklung“, sagt Britta Kunz, Leiterin der Biologischen Station. „Aber wenn jemand mit Holzkohle grillen will, sollte er diese Kohle nehmen.“ Zum einen stamme das Holz für die Meilerwoche aus nachhaltiger Forstwirtschaft. „Für unsere Grillkohle werden keine Regenwälder abgeholzt“, sagt Kunz. Hinzu komme, dass die Transportwege kurz seien.

Infobox Wechsel im Jahr 2018 Die Meilerwoche findet in diesem Jahr zum neunten Mal statt. Mit der vergangenen Meilerwoche im Jahr 2018 hat die Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG die Organisation der Veranstaltung von der Biologischen Station des Ennepe-Ruhr-Kreises übernommen. Die Biologische Station unterstützt die Kluterthöhle & Freizeit GmbH & Co. KG aber weiterhin mit Know-how, Kontakten und Material. Zum Rahmenprogramm gehören ebenso Musik, Mitmachaktionen oder auch Vorträge.

„Außerdem ist der Brennwert unserer Kohle höher, weil sie langsamer verkohlt wird und daher einen höheren Energiegehalt hat“, so die Leiterin weiter. „Es ist uns ein Anliegen, mit der Meilerwoche darauf hinzuweisen.“ Das Holz, das dabei verwendet werde, werde bereits jetzt eingelagert.