Menschen mit Handicap: Zugang zu regulären Jobs erleichtern

Ennepe-Ruhr. Menschen mit Handicap sollte der Zugang zu regulären Jobs erleichtert werden. Warum das eine Chance ist, wird angesichts aktueller Zahlen klar.

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hat im Jahr 2022 rund 193,8 Millionen Euro im Ennepe-Ruhr-Kreis ausgegeben. 2021 waren es 191,8 Millionen Euro. Der Ennepe-Ruhr-Kreis als LWL-Mitglied zahlte im selben Jahr einen Mitgliedsbeitrag von rund 93,9 Millionen Euro an den Kommunalverband. 2021 lag der Betrag noch bei 88,8 Millionen Euro. Die Differenz zwischen Ausgaben und Einzahlung stammt im Wesentlichen aus zusätzlichen Bundes- und Landesmitteln, die der LWL verwaltet.

Das erklärten jetzt die LWL-Abgeordneten aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis in der Landschaftsversammlung Klaus Baumann (CDU), Udo Schäfer (CDU), Barbara Lützenbürger (SPD) und Karen Haltaufderheide (Grüne).

Größter Teil der Ausgaben: Soziales. Im vergangenen Jahr unterstützte der LWL mit dem größten Teil seiner Ausgaben insgesamt rund 3300 (2021: 3000) behinderte und pflegebedürftige Menschen im Ennepe-Ruhr-Kreis. Insgesamt flossen 99,6 Millionen Euro (2021: 95,6 Millionen Euro) in diese sozialen Aufgaben.

Menschen mit Behinderung sollen durch die finanzielle Unterstützung möglichst gleichberechtigt und selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, wie es das Bundesteilhabegesetz fordert.

Zugang zu Jobs erleichtern

Zu dieser Teilnahme gehört unter anderem auch, dass Menschen mit Behinderung arbeiten können, oft in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Der LWL finanzierte 2022 im Ennepe-Ruhr-Kreis insgesamt 1215 (2021: 1231) Arbeitsplätze in Werkstätten für Menschen mit wesentlicher Behinderung.

Ziel müsse es aber sein, so viele Menschen wie möglich auf dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt in Betrieben und Verwaltungen zu beschäftigen, so die Abgeordneten aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis. Gerade angesichts des Arbeitskräftemangels solle man jede Chance nutzen und Menschen mit Behinderung den Zugang zu regulären Jobs erleichtern.

Arbeitsplätze den Bedürfnissen anpassen

Betriebe, die - gemessen an ihrer Mitarbeiterzahl - zu wenige schwerbehinderte Menschen beschäftigen, entrichten deswegen eine Ausgleichsabgabe. Aus diesen Mitteln investierte das LWL-Inklusionsamt Arbeit im vergangenen Haushaltsjahr rund 685.000 Euro (2021: 773.400 Euro) im Ennepe-Ruhr-Kreis, um Menschen mit Behinderung ins Arbeitsleben zu integrieren, ihren Arbeitsplatz den eigenen Bedürfnissen entsprechend anzupassen oder zu erhalten.

Ein Teil des selbstbestimmten Lebens ist zudem das Wohnen in den eigenen vier Wänden: Der LWL fördert das ambulant betreute Wohnen als Alternative zum stationären Leben in besonderen Wohnformen (früher: Wohnheim).

Im vergangenen Jahr unterstützte der Kommunalverband 795 (2021: 803) Menschen im Ennepe-Ruhr-Kreis dabei, alleine oder mit anderen in der eigenen Wohnung leben zu können.

Inklusion fördern

Inklusion wird beim LWL schon von klein auf gefördert. Deswegen zahlte der Landschaftsverband 2022 rund 2,9 Millionen Euro (2021: 2,6 Millionen Euro) dafür, dass 345 (2021: 315) behinderte Kinder zusammen mit Kindern ohne Behinderung eine Regel-Kindertageseinrichtung besuchen konnten.

Insgesamt besuchten im vergangenen Jahr 220 (2021: 219) Kinder mit Behinderung aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis einen Förderschulkindergarten oder eine Förderschule des LWL.

An Entschädigungsleistungen zahlte das LWL-Amt für Soziales Entschädigungsrecht 2022 im Ennepe-Ruhr-Kreis rund 3,1 Millionen Euro (2021: 3 Millionen Euro), unter anderem an Kriegsopfer und Hinterbliebene.

Im Ennepe-Ruhr-Kreis arbeiteten im vergangenen Haushaltsjahr 77 (2021: 74) Menschen im Dienst des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, beispielsweise in den Industriemuseen.

