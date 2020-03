„Die Arbeit der Leselernhelfer wird immer wichtiger“, begann Klaus R. Wortmann, der Vorsitzende von Mentor Gevelsberg, seinen Einführungsvortrag. Neben Defiziten im Bildungssystem nannte er als Grund dafür auch die steigende Zahl von Kindern, die seit 2015 ohne deutsche Sprachkenntnisse in die Schulen kam.

Zu einer Einführungsveranstaltung für neue Mentoren in Schwelm waren drei erfahrene Leselernhelfer aus Gevelsberg in die Grundschule St. Marien gekommen und dort freuten sich die Mitglieder des frisch gegründeten Mentor-Vereins über viele wichtige Informationen. Gegründet wurde dieser Verein in Schwelm durch die Initiative von Dorothea Schirmer und Petra Ziegler.

Zu den Freundinnen der Schwelmerin Schirmer zählen auch einige engagierte Lese-Mentorinnen aus Ennepetal. Dadurch kannte sie die Arbeit der Leselernhelfer und hatte schon seit längerer Zeit Lust, einen Mentor-Verein auch in Schwelm zu gründen. Als sie zufällig mit Petra Ziegler, der Konrektorin der katholischen Grundschule St. Marien, darüber ins Gespräch kam, wurde schnell ein Plan daraus: Beide sprachen Interessierte an, Ziegler klärte das Organisatorische für ihre Schule und am 30. Januar trafen sie sich mit weiteren Mitstreitern zur Gründungsversammlung, bei der gleich 18 Mitglieder dem Verein beitraten. Als Lese-Mentoren wollen sie Kinder durch individuelle Förderung gezielt in ihrer Lese- und Sprachkompetenz unterstützen.

Bundesweit 11.000 Mitglieder

Beim Mentor-Verein, der bundesweit mehr als 11.000 Mitglieder zählt, gilt das 1:1-Prinzip. Eine Mentorin unterstützt mindestens ein Jahr lang ein Kind spielerisch beim Lesenlernen.

Eva Krönung und Regina Block, beide pensionierte Lehrerinnen die seit Jahren als Leselernhelferinnen in Gevelsberg tätig sind, gaben Hilfen für die Praxis. Vom ersten Kontakt zum „Lese-Kind“, über Tipps für die ersten Stunden, gab es vor allem immer wieder den Hinweis darauf, dass das Lesen Spaß machen soll und dass Spielen, Rätsel lösen und auch Bewegung zum Programm gehören dürfen.

Außer vielen Informationen gab es eine gut gefüllte Mappe mit Tipps, wie Kinder spielend Lesen lernen. Immer wieder betonten die drei erfahrenen Lesehelfer, dass Lesen der Schlüssel zur Bildung ist. „Lesen macht stark“ ist ein Wahlspruch von Mentor. Auch organisatorische Dinge wurden an diesem Abend geklärt: Jeder Lesementor benötigt ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis, das von den Behörden für Ehrenamtler kostenlos ausgestellt wird. Über den Verein sind die Mentoren Haftpflicht versichert, über die Gemeindeunfallversicherung besteht eine Unfallversicherung.

Mentor Verein Schwelm Weitere Lesehelfer willkommen Das Mentor-Programm wurde 2003 in Hannover gegründet. Mittlerweile ist „Mentor“ bundesweit in etwa 260 selbstständigen Ortsverbänden organisiert. Der Verein in Gevelsberg wurde 2013 gegründet, seit 2017 gibt es den Verein Mentor-Ennepetal. Inzwischen haben die Vereine aus dem Ruhrgebiet ein Netzwerk gegründet, um sich nachbarschaftlich zu unterstützen. Der Mentor-Verein Schwelm ist jetzt als elftes Mitglied zu „Mentor-Ruhr“ hinzugekommen. Das Schwelmer Vorstandsteam besteht aus Petra Ziegler (1. Vorsitzende), Rainer Hofmann (2. Vorsitzender) und Dorothea Schirmer (Schatzmeisterin). Die Lesehelfer-Vereine freuen sich über jeden, der sich als Lesehelfer ehrenamtlich engagieren möchte. Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens zwölf Euro pro Jahr. Spenden werden gern entgegengenommen. Für jeden Mentor gibt es einen Starterbrief mit allen wichtigen Informationen und einer Fülle von Handreichungen für die praktische Arbeit mit den Kindern. Interessierte können sich bei DorliSchirmer@web.de melden.

Die Eltern der „Lese-Kinder“ müssen schriftlich ihr Einverständnis erklären, Konrektorin Ziegler wird Bedarf und Angebot des Lesenlernens an der Grundschule St. Marien koordinieren. Vorerst beschränkt sich das Angebot von Mentor-Schwelm auf diese Grundschule. Die neuen Mentorinnen hatten viele konkrete Fragen, und sie bekamen hilfreiche Antworten.

Die Atmosphäre war locker, es wurde viel gelacht und man merkte gleich: Das Ehrenamt soll auch den Mentoren Spaß machen. Eines wurde im Lauf des Abends vor allem klar: Mentor zu sein, ist eine große Verantwortung und auch eine Herzensangelegenheit. „Ich habe keine Enkelkinder, aber ich möchte meine Zeit für Kinder investieren“, sagte eine der neuen Mentorinnen, und ist wie die anderen motiviert, möglichst bald loszulegen.

In Schwelm ist eine weitere Initiative aktiv: Die Bürger-Stiftung „Lebendiges Schwelm“ unterstützt seit 2009 mit ihrem Projekt „Leselust statt Lesefrust“ das Lesenlernen. Zurzeit sind Lesehelfer an der Grundschule Ländchenweg und an der Engelbertstraße unterwegs.