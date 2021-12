Metall, Bargeld und Schmuck in Ennepetal erbeutet

Gleich zwei Mal schlugen Diebe am Dienstag, 30. November, in Ennepetal zu.

Einen Einbruch in eine Firma meldet die Polizei. In der Nacht zu Dienstag hatten sich Metalldiebe an der Schranke einer Firma an der Königsfelder Straße zu schaffen gemacht und gelangten so auf das Firmengelände. Die Täter beschädigten die Schranke derart, dass sie mit einem Fahrzeug das Gelände befahren konnten. Auf dem Gelände verluden sie mehrere Brennerrohre mit einem Metallwert eines fünfstelligen Geldbetrages. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Fiat Ducato.

Die Einbrecher nutzten eine Leiter als Einstiegshilfe, als sie am Dienstag zwischen 17.20 Uhr und 19 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Heine-Straße einbrachen. Die Leiter fanden die Diebe draußen vor und gelangten so auch auf den Balkon der im ersten Obergeschoss liegenden Wohnung. Sie hebelten die Tür auf und durchsuchten die Räume. Als Beute erlangten die Täter Bargeld und Goldschmuck.

Polizei-Tipp: Entfernen Sie mögliche Einstiegshilfen. Einbrecher nutzen gerne Einstiegshilfen wie Leitern, Stühle oder Mülltonnen, um in höhere Etagen zu gelangen. Sind diese zum Beispiel in einem Gartenhaus gelagert, erschwert man es den Einbrechern und erhöht den Aufwand.

