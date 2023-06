Milspe: Motorradfahrer stürzt – Feuerwehreinsatz

Feuerwehreinsatz in Milspe.

Ennepetal. Ölspur über Kölner-, Voerder sowie Neu- und Südstraße. Motorradfahrer stürzt. Feuerwehr Ennepetal im Einsatz.

Aufgrund Betriebsmitteln auf der Fahrbahn ist ein Motorradfahrer am Samstag in Milspe mit seiner Maschine gestürzt. Er blieb aber unverletzt.

Um 17.39 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal alarmiert. Die Betriebsmittelspur erstreckte sich über die Kölner und Voerder Straße sowie die Neu- und Südstraße. Die Einsatzkräfte streuten den betroffenen Bereich zunächst mit Bindemittel ab und beauftragten eine Fachfirma mit der Beseitigung der Spur. Zudem stellten sie Ölwarnschilder auf.

Zu einer weiteren Betriebsmittelspur, die sich über die Ortsteile Homberge und Rüggeberg zog, rückte die Wehr abends um 19.33 Uhr aus. Auch hier wurde eine Fachfirma mit der Beseitigung beauftragt.

Bereits am Samstagmittag gegen 12.15 Uhr war die Wehr zu einer hilflosen Person hinter verschlossener Wohnungstüre in Voerde alarmiert worden. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zugang zur Wohnung und trafen die Person unverletzt an.

