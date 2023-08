Milspe-Rüggeberg: Pfarrer Grefe geht in den Ruhestand

Hoffnung auf eine Nachfolgerin

Christoph Grefe ist der letzte verbliebene Pfarrer für Milspe-Rüggeberg. Mit seinem Eintritt in den Ruhestand stünde die Gemeinde ohne hauptamtlichen Geistlichen da. Doch es besteht die Aussicht, dass es zumindest nicht zu einer lang andauernden Vakanz kommt.

Am Sonntag, 20. August, wird Pfarrerin Hanna Lehnert im Gottesdienst in der Rüggeberger Kirche ihre Probepredigt halten (Beginn 11 Uhr). Die 41-Jährige wuchs in Beyenburg auf und war zuletzt in der Gemeinde Wichlinghausen-Nächstebreck in Wuppertal tätig. Eine Probekatechese für Erwachsene mit Hanna Lehnert findet am Samstag, 26. August, ab 14.30 Uhr in der Kirche in Milspe statt. Für Montag, 28. August, um 18 Uhr ist schließlich der Wahlgottesdienst geplant.

In den vergangenen Jahren waren der Gemeinde Milspe-Rüggeberg nach und nach die Pfarrerinnen und Pfarrer abhanden gekommen. Pfarrer Achim Härtel trat 2018 in den Ruhestand, dessen Frau Pfarrerin Ellen Härtel, die insbesondere die Altenheimseelsorge übernommen hatte, folgte 2022. Zwischendurch, im Jahr 2019, ging Pfarrer André Graf mit seiner Familie nach Namibia. Mehrere Stellenausschreibungen in den vergangenen Jahren brachten keinen Erfolg.