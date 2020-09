Ministerin besucht das Märkische Gymnasium Schwelm

Schwelm. Darum besucht NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer am Donnerstag, 24. September, ab 8.30 Uhr eine Feststunde am Märkischen Gymnasium in Schwelm.

„Lokal und global denken und handeln“ - unter diesem Motto wird am Märkischen Gymnasium in Schwelm (MGS) gelernt und gearbeitet. Aus der tiefen Überzeugung heraus, dass nur lokales Engagement gepaart mit globalem Denken und Handeln zu einer nachhaltigen Verbesserung führen kann, ist das Gymnasium im Februar als eine der ersten Schulen in Deutschland der „Allianz für Entwicklung und Klima“ beigetreten.

Schon seit vielen Jahren arbeiten Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums gemeinsam mit ihren Lehrern an diversen lokalen Projekten zum Schutz des Klimas und der heimischen Tier- und Pflanzenwelt. Diese Arbeit ist stets verknüpft mit dem Bewusstsein, dass ein rein lokales Handeln nicht ausreicht und jeder von uns auch Verantwortung für globale Zusammenhänge übernehmen muss.

„Exemplarisch für die Bemühungen unserer Schulgemeinde ist die Zusammenarbeit mit Chance e.V., einer Initiative zur nachhaltigen Entwicklung im peruanischen Amazonasgebiet und bei den Maasai in Kenia“, so Susanne Schütte-Gerold, Pressestelle der Schule. Das Märkische Gymnasium arbeitet schon seit vielen Jahren eng in Projekten zum Schutz der indigenen Bevölkerung und des Regenwaldes mit Chance e. V. zusammen.

Projekte vorstellen

Um den Beitritt zur „Allianz für Entwicklung und Klima“ zu feiern, soll am Donnerstag, 24. September, ab 8.30 Uhr eine Feststunde mit Ministerin Yvonne Gebauer am Märkischen Gymnasium in Schwelm abgehalten werden. Im Rahmen der Feststunde werden aktuelle Schülerprojekte, wie die Klima AG, „Schwelm forstet auf“, Kooperationsprojekte mit Chance e. V. sowie das Projekt Färbergärten durch einen Gallery Walk in der Schulmensa vorgestellt. Im Anschluss sollen symbolisch fast zeitgleich Bäume in Schwelm und Peru gepflanzt werden. Auch Bürgermeisterin Gabriele Grollmann-Mock wird einige Grußworte an die Teilnehmer richten.

Ehrungen zum Abschluss

Den Abschluss der Veranstaltung bildet die Ehrung der Erdball-Fans Preisträger Marina Hiege und David Rabi (Schülersprecher, Initiatoren der Klima AG und Initiatoren des Beitrittes in die Allianz für Entwicklung und Klima), sowie Jens Bergmann (ehemaliger Schüler des Märkischen Gymnasiums Schwelm, Diplom-Dolmetscher, Gründer und Vorsitzender von Chance e.V.).