Ostermontag nahm die Impfstation in Schwelm ihren Dienst auf. Verimpft werden 8770 Dosen Astrazeneca. Die Termine wurden am vergangenen Wochenende von der KV vergeben.

Astrazeneca Mit dem Auto durch die Impfstraße in Schwelm

Schwelm. Die neu eingerichtete Impfstation an der Schwelm-Arena für den Ennepe-Ruhr-Kreis ist jetzt im Betrieb. Wieder Panne bei der Terminvergabe der KV.

Ostermontag, 15 Uhr. Vor einer Stunde, nahm die neu eingerichtete Impfstation in Schwelm ihren Dienst auf. Verimpft werden sollen in den kommenden 14 Tagen 8770 Dosen Astrazeneca. Die Termine wurden Samstag und Sonntag von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe vergeben. Um 14 Uhr begann der Betrieb „Drive-through-Station an der Schwelm-Arena.

Samstag standen die Telefone bei der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe nicht still. An diesem Tag wurden die Leitungen frei geschaltet für Menschen ab 60 Jahren, sich einen Impftermin für die zusätzlich frei gewordenen Astracaneca-Dosen sichern wollten. Einen grundsätzlichen Anspruch haben im Kreis mehr als 70.000 Bürgerinnen und Bürger, bis zum Samstagabend war es mehr als 4.000 von ihnen gelungen, einen Termin zu vereinbaren. Mittlerweile sind alle Termine vergeben.

Der Andrang war riesig, das Portal brach zwischenzeitlich zusammen, und es gab auch Pannen bei der Online-Terminvergabe: Das Online-Terminportal der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe akzeptierte für die notwendige Registrierung offenbar nicht die E-Mails aller Anbieter (gmx.de, web.de), wie der Ennepe-Ruhr-Kreis mitteilt. Weiteres Problem: Alle Erfolgreichen erhielten von der KV den Hinweis, zum Impfzentrum kommen zu müssen. Sofern die E-Mail Adresse bekannt ist, werden sie jetzt von der Kreisverwaltung auf ihre richtige Anlaufstelle hingewiesen. „Diese Chance haben wir bei allen Online-Buchern. Wer telefonisch erfolgreich war - einer von zehn - wird beim Erreichen des Impfzentrums gebeten, die wenigen Meter bis zur Sporthallen weiterzufahren“, heißt es aus dem Schwelmer Kreishaus.