Mit dem Kinderschutzbund Gevelsberg die Ferien erleben

Gevelsberg. Darum ist das Ferienprogramm des Gevelsberger Kinderschutzbundes für viele Familien so wichtig.

Es explodieren die Lebensmittel-, Benzin- und Energiepreise. Das trifft insbesondere Familien mit Kindern sehr stark, so dass für einige von ihnen ein Urlaub ausfällt oder erst gar nicht geplant werden kann, erklärt Ariane Ibing, stellvertretende Vorsitzende vom Gevelsberger Kinderschutzbund. Dabei sei es gerade nach der Corona-Pandemie sehr wichtig, dass Kinder soziale Kontakte pflegen und viel Spaß und Freude mit anderen Kindern teilen können. „Ein Grund mehr, um unser Ferienprogramm auch in diesem Jahr wieder zu aktivieren.“ Und so legten die Kinderschützer für die ersten drei Wochen der schulfreien Zeit ein cooles und actionreiches Programm auf, das sowohl zu Lande, zu Wasser und in der Luft keinerlei Wünsche offen ließ.

Auf dem Programm steht auch der Besuch des Indoorparks „Wicked Woods“ in Wuppertal Foto: Sicks

Den Anfang machte am 29. Juni eine Kanutour auf der Ruhr, bei der sich alle mit dem Element Wasser auseinandersetzen und ihre Fähigkeiten mit dem Paddel unter Beweis stellen konnten. Mit freundlicher Unterstützung von Heide und Martin Kuscharski vom Kanu-Club Wetter 1901 e.V. ging es zunächst auf eine gemeinsame Runde um den Harkortsee, bevor alle im Anschluss daran genügend Zeit erhielten, um die verschiedenen Kanu-Typen selbst auszuprobieren. Gekentert und geentert, sei niemand, berichtet Ariane Ibing lächelnd. Eine Woche später stand dann ein Ausflug nach „Wicked Woods“ in Wuppertal auf dem Plan. „Seit dem Start unseres Ferienprogramms in 2020 gehört diese Top Adresse unter den Indoorparks in Deutschland zum festen Bestandteil unseres Angebots“, lässt Ibing wissen und resümiert, dass die Kids vom Skateboard über Inliner und Scooter Roller bis hin zum BMX Rad die Halle bis in den letzten Winkel ausprobiert hätten. Zu guter Letzt nahm der Gevelsberger Kinderschutzbund die jungen Leute mit in den Kletterwald nach Wetter. Hier konnten sie bis auf 13 Meter Höhe hinaufklettern und eine lange Seilbahn ausprobieren.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Der eigentliche Höhepunkt aber stehe erst noch ins Haus. Und zwar am 6. August mit dem großen Familien-Sommerfest am Ennepebogen. „Alle kleinen und großen Kinder, Teens, Eltern, Omas, Opas, Tanten, Onkel, Freunde und Freundinnen sind herzlich eingeladen ab 13 Uhr Uhr vorbeizukommen“, sagt sie und verrät, dass sich alle auf „zahlreiche Attraktionen und Highlights“ freuen dürfen. So wird zum Beispiel der Clown Larry in der Manege seines Mitmachzirkus die Kinder aus dem Publikum in die Rollen von Akrobaten, Seiltänzer, Jongleure, Zauberer und Fakire schlüpfen lassen, der Trommelmann Nikolas Geschwil möchte mit seinem Workshop eine positive und offene Atmosphäre zum Musikmachen schaffen.

Lesen Sie auch: Haltestellung Gevelsberg-Knapp: Barrierefreiheit in Sicht

Die Stadtbücherei Gevelsberg wird mit einem großen Leseangebot vertreten sein und am Stand von Manuela Gabriel können große und kleine Steine bemalt werden. Auch das Spielmobil des Fachbereiches Bildung, Jugend & Soziales und das Bungeetrampolin der Evangelischen Stiftung werden am Ennepebogen stehen und Grenzerfahrungen bieten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm