Kriminalität Mit Gullydeckel: Einbruchsversuch bei Juwelier in Ennepetal

Ennepetal. Unbekannte haben versucht, in ein Juweliergeschäft in Ennepetal einzubrechen. Ein Zeuge wurde durch einen lauten Knall auf die Täter aufmerksam.

Derzeit unbekannte Täter warfen am frühen Samstagmorgen gegen 0.45 Uhr einen Gullydeckel gegen eine Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts an der Voerder Straße im Stadtteil Milspe. Die Scheibe wurde beschädigt, ein Eindringen in das Objekt war aber nicht möglich.

Ein Zeuge war durch einen lauten Knall auf die Tat aufmerksam geworden und hatte die Polizei informiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324/9166-1234 melden.

