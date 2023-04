Mitarbeiter vom Helios-Klinikum Schwelm- streiken erneut

Schwelm. Achtung: Erneut will die Gewerkschaft Verdi das Helios-Krankenhaus in Schwelm lahm legen. Das ist für den Warnstreik geplant.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ruft die Beschäftigten des Helios Klinikums Schwelm am Donnerstag, 20. April, zu einem ganztägigen Warnstreik auf. „In der dritten Verhandlungsrunde am 5. April hat Helios ein Angebot vorgelegt, das für die Beschäftigten ein deutliches Minusgeschäft wäre. Es liegt weit unter der Inflationsrate und bei einem Bruchteil dessen, was als Ausgleich der extremen Preissteigerung dringend benötigt wird.“, erklärte die ver.di-Gewerkschaftssekretärin Bianca Werner.

+++ Bekifft am Steuer: Erschreckende Bilanz der Polizei in Ennepetal +++

Bei den Verhandlungen zum Helios-Konzerntarifvertrag, der auch im Klinikum Schwelm gilt, hatte der Arbeitgeber zwei Prozent, mindestens aber 100 Euro zum 1. September dieses Jahres und drei Prozent, mindestens aber 100 Euro zum 1. September nächsten Jahres angeboten.

+++ Schulleitungen nach Abi-Chaos entsetzt: „Peinlicher geht es kaum noch“ +++

„Angesichts der enormen Preissteigerungen brauchen die Helios-Beschäftigten dringend eine dauerhafte, ordentliche Erhöhung ihrer Einkommen. Dieses neue Angebot bedeutet nach wie vor ein dickes Minus im Portemonnaie der Beschäftigten“, betonte Werner. Die Kollegen aus Schwelm beteiligen sich an den Streik-Aktionen der Helios Klinik in Wuppertal-Barmen.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm