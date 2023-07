Ein Feuerwehrmann unter Atemschutz (Archivfoto). In Schwelm muss die Feuerwehr zu einem Brandalarm in der Jesinghauser Straße ausrücken.

Einsatz Mitten in Schwelm: Brandalarm in Mehrfamilienhaus

Schwelm. Mitten in Schwelm wurde Brandalarm in einem Mehrfamilienhaus ausgelöst. Die Feuerwehr musste zur Jesinghauser Straße ausrücken.

In die Jesinghauser Straße wurde die Feuerwehr am Mittwochabend um 20.18 Uhr alarmiert. Dort hatte ein Heimrauchmelder in einer Wohnung in einem Mehrfamilienwohnhaus Alarm ausgelöst.

Die Einsatzkräfte verschafften sich über ein auf Kipp stehendes Fenster Zugang zur Wohnung und kontrollierten diese, die Bewohner waren nicht Zuhause. Feuer und Rauch fanden sie nicht vor, der Melder hatte wahrscheinlich aufgrund eines technischen Defektes ausgelöst.

Hinweis für die Bewohner

Er wurde deaktiviert und die Wohnung wieder verschlossen sowie ein Hinweis für die Bewohner hinterlassen.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit zwölf Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Weitere Einsatzkräfte standen an den Standorten in Bereitstellung. Alarmiert waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung.

