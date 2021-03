Schnelltests werden jetzt auch in Silschede angeboten.

Corona Mobiles Angebot für Schnelltests in Gevelsberg

Gevelsberg. Die Evangelische Stiftung Volmarstein ist künftig in Gevelsberg mit einem Schnelltest-Mobil unterwegs.

Die Evangelische Stiftung Volmarstein ist künftig in Gevelsberg mit einem Schnelltest-Mobil unterwegs. Standort für die kostenlosen Corona-Bürgertests ist immer donnerstags von 12 bis 14 Uhr der Parkplatz der Firma Schäfer & Flottmann in Silschede. Los geht es am heutigen Donnerstag, 25. März. Bürger können sich dort ohne Voranmeldung auf eine Corona-Infektion testen lassen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Mitzubringen ist nur der Personalausweis.

Seit Monaten testet die Stiftung in ihren Einrichtungen bereits Mitarbeitende, Patienten, Bewohner und Angehörige. „Pro Monat kommen da bis zu 15.000 Tests zusammen“, berichtet Dr. Bernhard Zimmermann, Betriebsmediziner der Stiftung. „Wir bringen also sehr viel Erfahrung mit bei der Durchführung.“

Ergebnis direkt vor Ort

Nach 15 bis 20 Minuten erhalten die Getesteten das schriftliche Ergebnis. Fällt der Test positiv aus, erklärt das Personal vor Ort das weitere Vorgehen.

Die Firma Schäfer & Flottmann stellt für das mobile Testzentrum seinen Parkplatz zur Verfügung. „Wir freuen uns, dass wir diesen Standort auf unkomplizierte Weise bekommen haben“, sagt Stiftungs-Vorstand Markus Bachmann. „Gut, wenn die lokalen Unternehmen zur Bekämpfung der Pandemie an einem Strang ziehen.“

Mobiles Schnelltestzentrum der Evangelischen Stiftung Volmarstein: immer donnerstags 12 bis 14 Uhr auf dem Parkplatz der Firma Schäfer & Flottmann, Esborner Str. 97-103, 58285 Gevelsberg