Telekom hat Pläne für Schwelm: Neueröffnung geplant

Schwelm. Weiterer Leerstand in der Schwelmer Innenstadt behoben. Geschäft eröffnet in Kürze. Doch was passiert mit altem Lokal?

Noch sind die Schaufenster des Ladenlokals in der Hauptstraße 60 – mitten im Herzen der Schwelmer Innenstadt – mit Plakaten bedeckt. Ein Blick in die Räumlichkeiten ist gar unmöglich. Doch hinter den verschlossenen Türen tut sich einiges.

Bereits aus geraumer Entfernung sind die magentafarbenen Plakate, mit denen die Scheiben des Ladenlokals gegenüber vom Café 3 bedeckt sind, zu erkennen. Beim näheren Hinschauen ist es unmittelbar zu sehen: Es sind die Werbeplakate des Mobilfunkanbieters Telekom. Dieser wird neben dem Schuhgeschäft „R+S“ eröffnen. Ob dadurch ein Leerstand in der Innenstadt behoben wird, bleibt allerdings fraglich. Denn es ist lediglich ein Umzug des Telekom-Shops, der bislang in der Bahnhofstraße 3 in Schwelm ansässig ist.

Der Telekom-Shop in der Bahnhofstraße 3 zieht um und eröffnet in der Hauptstraße 60 neu. Foto: Sophie Beckmann / WP

Noch sind die Türen des Telekom-Shops am Märkischen Platz geöffnet. Am Ladenlokal sind bislang keine Informationen für einen bevorstehenden Umzug zu finden. Anders sieht es am neuen Standort aus. Hier springen Besucherinnen und Besuchern direkt die bekannten, magentafarbenen Plakate ins Auge. „Ein Grund zum Feiern. Unser neuer Shop für Schwelm“, ist dort zu lesen. Die Eröffnung soll bereits in weniger als zwei Wochen stattfinden. Sie ist für Montag, den 3. Juli, geplant.

Größere Verkaufsfläche

Der Telekom-Shop in Schwelm, den Kundinnen und Kunden bislang in der Bahnhofstraße aufsuchen konnten – und bislang noch können – wurde bereits im September 2018 von der Deutschen Telekom AG an eine Partner Agentur abgegeben, erklärt Georg von Wagner, Pressesprecher der Deutschen Telekom AG, auf Nachfrage der Redaktion. „Nun zieht dieser innerhalb von Schwelm in eine bessere Lage“, berichtet Georg von Wagner weiter. Von der Bahnhofstraße 3 geht es somit in die „nahe gelegene Hauptstraße 60). „Das neue Ladenlokal ist wesentlich besser geschnitten“, antwortet der Pressesprecher zudem auf die Frage, wie es zu dem Umzug kam. Mit einer Verkaufsfläche von 94 Quadratmetern sei das Geschäft am neuen Standort etwa 34 Quadratmeter größer als das bisherige. Außerdem seien die Stufen vor Ort barrierefrei. Das sei wichtig, denn im Shop am Märkischen Platz, gibt es keine vollkommene Barrierefreiheit. Hinzukomme, dass sich Parkflächen und der öffentliche Nahverkehr im direkten Umfeld der Filiale befinden. „Der neue Standort liegt mitten in der Fußgängerzone, direkt am Marktplatz – in einer Top-Lage“, betont Georg von Wagner weiter. Das Angebot bleibe dasselbe.

Bis zur Eröffnung können Kundinnen und Kunden den bekannten Shop in der Bahnhofstraße 3 aufsuchen. Foto: Sophie Beckmann / WP

Bis die Eröffnung am 3. Juli stattfindet, können Kundinnen und Kunden jedoch weiterhin die Filiale in der Bahnhofstraße aufsuchen. Wann genau dieser Telekom-Shop die Türen dicht macht, um den Umzug zu vollenden, darauf gibt die Deutsche Telekom AG keine Antwort. Ebenso bleibt unklar, ob durch den Umzug ein Leerstand in der Bahnhofstraße 3 entsteht, oder ob es dort einen potenziellen Nachmieter gibt. Hier gibt es bislang ebenso keine Äußerung seitens der Schwelmer Stadtverwaltung.

Gleichzeitig befindet sich nur ein paar Meter weiter links vom neuen Telekom-Shop der große Leerstand der Klauser-Filiale. Das Schuhhaus hatte aufgrund von Insolvenz zahlreiche Filialen geschlossen – unter anderem auch die in Schwelm. Da das Ladenlokal sehr groß ist, stand hier zuletzt die Überlegung im Raum, es aufzuteilen. Wie es Letztenendes jedoch mit dem großen Leerstand weitergeht, ist nicht bekannt.

>>>INFO: Öffnungszeiten und Service

Bis zur Neueröffnung am 3. Juli steht laut der Deutschen Telekom AG Kundinnen und Kunden der Shop in der Bahnhofstraße 3 am Märkischen Platz (Marktplatz) zu Verfügung. Dieser hat von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am Samstag öffnet das Ladenlokal von 9 bis 14.30 Uhr.

Telefonisch erreichen Sie den Schwelmer Telekom-Shop unter 02336/8199330. Weitere Informationen zu den Filialen gibt es zudem im Internet unter: www.shopseite.telekom.de

