Momentan 21 Kindergärten in Ennepetal

Momentan sind in Ennepetal 21 Kindergärten in Betrieb.

Träger sind die Stadt selbst (fünf), die AWo (vier), die Evangelischen Kirchengemeinden Milspe-Rüggeberg (vier) und Voerde (zwei), die Katholische Kirche (drei, Kita-Zweckverband Bistum Essen und Theresia Albers-Stiftung), die Johanniter, der Verein Waldorfkindergärten Hagen und der Elternverein „Villa Kunterbunt“.

Zwei neue Einrichtungen sind derzeit in Planung bzw. im Bau: Die Evangelische Stiftung Loher Nocken will eine Kita auf ihrem Gelände in Voerde einrichten und das DRK baut an der Straße Am Timmerbeul in Voerde. Zudem würde die AWo eine weitere Trägerschaft für einen neuen Kindergarten übernehmen, ein Standort steht allerdings noch nicht fest.

In die Zuständigkeit der Stadt Ennepetal fallen darüber hinaus fünf Kindergärten in Breckerfeld.

Sind alle geplanten Einrichtungen in Betrieb, stehen in Ennepetal und Breckerfeld ca. 1800 Kindergartenplätze in mehr als 70 Gruppen zur Verfügung.